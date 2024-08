Lamezia Terme – Momenti di concitazione in Piazza Fiorentino nel tardo pomeriggio di oggi, 23 agosto. Un uomo, secondo quanto segnalano alcuni passanti, dopo svariate liti avrebbe dato in escandescenze iniziando ad alzare le mani su più persone all’interno di un locale. Il proprietario dell’esercizio commerciale ha allertato immediatamente i carabinieri che sono prontamente intervenuti sul posto ammanettando l’uomo e portandolo via.

