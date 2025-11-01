Dal pattinaggio freestyle alla fiamma olimpica: la lametina Alessia Raso tedofora verso Milano-Cortina 2026

Lamezia Terme - "C’è una luce che vibra tra le rotelle e le curve del tracciato: è la fiamma che Alessia Raso sogna di portare, passo dopo passo, verso Milano-Cortina 2026". Atleta ma soprattutto tedofora, termine che, descrivono in una nota "racconta invece la sua essenza più profonda — quella di chi porta con sé un simbolo, una storia, un sogno che brucia di passione. La sua avventura nasce in Calabria, tra gli allenamenti con l’A.S.D. Pattinaggio Lamezia e i pomeriggi passati a imparare a cadere e rialzarsi. In quei primi anni Alessia ha scoperto che lo sport non è solo talento, ma soprattutto dedizione, fiducia e coraggio. Ogni giro di pista era una piccola vittoria, ogni caduta un insegnamento. Con il tempo, la strada l’ha portata lontano da casa, fino in Lombardia, dove ha trovato una nuova famiglia sportiva: l’Eximia Team, vice campioni d’Italia. Con loro Alessia ha continuato a crescere, a sfidare se stessa e a cercare la perfezione in ogni movimento. Nel 2025, a Milano, è arrivata la consacrazione: Campionessa Italiana di Freestyle – Specialità Roller Cross."

Un traguardo che racconta non solo la forza dell’atleta, ma la costanza della ragazza che, giorno dopo giorno, ha trasformato la fatica in energia e la passione in risultato. Dietro ogni curva, dietro ogni salto, c’è la sua famiglia, la prima squadra che ha creduto in lei. Sono loro che l’hanno sostenuta nei momenti più difficili, che hanno condiviso le notti di allenamento e le emozioni di ogni traguardo raggiunto.

“Portare la torcia olimpica è un onore e un’emozione indescrivibile — racconta Alessia —. È come tenere tra le mani il simbolo di tutti i sacrifici, dei sogni e delle speranze che lo sport può regalare.” Da atleta a tedofora, Alessia porta con sé non solo una fiamma, ma un messaggio: "credere nei propri sogni, nelle proprie radici e nella forza del lavoro quotidiano. Perché il suo percorso insegna che il talento, quando si accende di passione, può davvero illuminare ogni strada — anche quella che conduce al sogno più grande".