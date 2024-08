Guardia costiera di Crotone sequestra 375 ricci di mare pescati abusivamente

Crotone - La Guardia costiera di Crotone, in due operazioni distinte, ha sequestrato 375 ricci di mare pescati abusivamente a Crotone ed Isola Capo Rizzuto. In particolare sono stati sottoposti a controllo alcuni pescatori sportivi. Il pescatore sportivo individuato a Crotone è stato sanzionato con un verbale di mille euro per aver superato il limite di cattura giornaliera che è imposto per legge a 50 esemplari e sono stati sequestrati 275 ricci. Altri due pescatori sportivi, invece, avendo effettuato l'attività di pesca all'interno dell'area marina protetta di Capo Rizzuto sono stati sanzionati per aver effettuato l'attività in zona non consentita. In questo caso i ricci sequestrati sono stati 100. I 375 ricci sottoposti a sequestro, essendo ancora vivi, sono stati liberati in mare nell'immediatezza. Un ulteriore controllo ha, invece, interessato un esercizio di ristorazione del crotonese dove, a seguito delle verifiche, è stata accertata la violazione delle norme in tema di tracciabilità dei prodotti ittici. Nell'occasione è stata elevata una sanzione di 1.500 euro e sono stati sequestrati oltre 12 chili di prodotto ittico non tracciato.

