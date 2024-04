Incidente stradale su A2 dopo svincolo San Mango: 4 feriti

Lamezia Terme - Quattro persone ferite a causa di un incidente che si è verificato intorno alle 22.15 sull'autostrada A2 del Mediterraneo direzione Nord dopo lo svincolo di San Mango d'Aquino con intervento delle Squadre dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro distaccamento di Lamezia Terme.

Una la vettura coinvolta, una Fiat 500 che per cause in corso di accertamento perdeva il controllo andando ad impattare violentemente prima alle barriere new jersey di delimitazione delle carreggiate e successivamente al guardrail. A bordo della vettura quattro giovani di cui tre soccorsi nell'immediato dal personale del Suem118 mentre il quarto, incastrato nell'abitacolo veniva estratto dal personale vigilfuoco ed affidato al personale medico per le cure del caso e successivo trasferimento, congiuntamente agli altri malcapitati, presso struttura ospedaliera di Cosenza.

Intervento dei vigili del fuoco è valso altresì alla messa in sicurezza del sito e della vettura. Sul posto polizia stradale per gli adempimenti di competenza e personale Anas per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza della sede stradale. Sino al termine delle operazioni di soccorso transito nel tratto interessato dal sinistro sulla sola corsia di sorpasso.