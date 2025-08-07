Premio letterario Apollo, primo posto per il lametino Iacuzzo

Reggio Calabria - "Il lametino Domenico Iacuzzo si è classificato al primo posto al prestigioso Premio Letterario Apollo, tenutosi a Reggio Calabria, nell'ambito della rassegna "I Tesori del Mediteraneo", giunta alla ventesima edizione.

Il manoscritto, proposto dalla casa editrice Laruffa, verrà pubblicato nel mese di ottobre, e porterà il titolo "Le crispelle non hanno il sapore della rivoluzione". Trattasi di un romanzo ambientato tra la fine degli anni 60' e l'inizio dei '70 tra Lamezia, Reggio e Roma, tra rivolte studentesche e mancato golpe Borghese. La Giuria era presieduta da Rosanna Scopelliti, Presidente della Fondazione Scopelliti, Tonino Curatola, avvocato penalista, e Giovanna Russo, Garante Regionale delle persone private della libertà personale. Domenico Iacuzzo è alla sua prima pubblicazione".