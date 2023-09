Lamezia Terme - Incidente stamane intorno alle 6 tra una Vespa e una utilitaria della Citroen. Ad avere la peggio il giovane centauro a bordo della moto che è stato trasportato in ospedale con diverse ferite. Sul posto due pattuglie della polizia di Stato per i rilievi del caso e per regolare il traffico. L’arteria, infatti, è una di quelle molto trafficate e non sono mancanti i disagi alla circolazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA