Lamezia, tentato furto negli uffici e auto vandalizzate nella sede della polizia locale: indagini in corso

Lamezia Terme - Sarebbero almeno due i soggetti sui quali la Polizia locale di Lamezia Terme, che ha informato la procura della Repubblica, sta indagando a seguito di un’incursione all’interno degli uffici comunali di via Perugini avvenuto nella notte di venerdì. Obiettivo, rubare i proventi di quanto contenuto all’interno dei distributori automatici di bevande e altri prodotti, presenti del palazzo comunale. Una volta entrati tuttavia, subito dopo i primi tentativi di forzare i distributori, è scattato l’allarme che ha fatto desiderare i balordi dal proseguire nella loro azione.

Impossibilitati a portare a termine quanto progettato, i due nella fuga hanno danneggio alcune auto in sosta nel parcheggio comunale, nello specifico quelle in dotazione all’azienda Calabria Verde che si occupa della cura e della gestione della forestazione. Sull’episodio, come evidenziato, indaga la Polizia locale coordinata dal vicecomandante, Aldo Rubino. Dalle immagini di videosorveglianza potrebbero esserci a breve riscontri positivi per giungere all’identificazione dei due soggetti.

A.C.