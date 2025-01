Lamezia, uomo muore in un B&B: indagano i carabinieri  

Lamezia Terme - I carabinieri della Compagnia di Lamezia Terme stanno indagando sulla morte di un uomo intorno ai 40 anni avvenuta all'interno di una B&B ubicato nel quartiere Sant'Eufemia. Secondo quanto appreso, l'uomo è un italiano di cui però non si conoscono le generalità, forse della provincia reggina.

I carabinieri mantengono uno stretto riserbo sulla vicenda e sulle circostanze che avrebbero causato il decesso. I carabinieri, sempre stando a quanto trapelato, sarebbero intervenuti nella struttura ricettiva in seguito ad una telefonata che li avvisava sulle gravi condizioni in cui versava l'uomo successivamente deceduto. Nel corso della giornata sono state interrogate alcune persone da parte degli investigatori per raccogliere eventuali testimonianze sull'accaduto.

A.C.