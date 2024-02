Operazione "Scolacium" Dda di Catanzaro, pm Capomolla: "Due gruppi si contendevano controllo fascia ionica"

Catanzaro - "Sono stati interessati i territori di Vallefiorita e Roccelletta di Borgia e nello specifico due compagini di matrice 'ndranghetistica. Siamo ancora nelle fasi preliminari delle indagini ma ciò che emerge riguarda due gruppi già coinvolti in passato da altre operazioni e che si contendono il territorio. Le indagini hanno svelato una serie di episodi intimidatori ed estorsivi a danno di operatori economici lungo la fascia ionica catanzarese fino a ridosso di Catanzaro. Delineata la disponibilità di un quantitativo di armi molto inquietante". Ad affermarlo Vincenzo Capomolla, procuratore capo facente funzioni della Dda di Catanzaro, nel corso della conferenza stampa indetta alla luce dell'operazione odierna, condotta dai carabinieri, e che ha portato all'arresto di 22 persone e per la quale sono stati impiegati oltre 200 militari dell'Arma.

© RIPRODUZIONE RISERVATA