Operazione in 7 regioni contro truffe agli anziani, episodi anche a Lamezia

Napoli - Questa mattina, nelle province di Napoli, Caserta, Benevento, Avellino, Palermo, Brescia, Pavia e Cosenza, i carabinieri del Comando provinciale di Genova, con la collaborazione dei comandi dell'Arma dei territori interessati, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip di Napoli su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di 21 soggetti gravemente indiziati dei reati di associazione per delinquere finalizzata alle truffe in danno di anziani, ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio, dei quali 15 destinatari di custodia cautelare in carcere, 2 della custodia cautelare agli arresti domiciliari e 4 sottoposti all'obbligo di dimora nel comune di residenza con l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Nel provvedimento cautelare sono stati contestate agli indagati complessivamente 33 truffe pluriaggravate, di cui 27 consumate e 6 tentate, perpetrate tra il maggio 2024 e il gennaio 2025, con profitti illeciti ancora in corso di quantificazione, ma che superano i 300mila euro. Le truffe contestate sono avvenute in Liguria (Genova e Chiavari), Lombardia (Voghera e Pavia), Veneto (Verona), Lazio (Roma e Latina), Campania (Ottaviano), Calabria (Cosenza, Lamezia Terme e Catanzaro) e Sicilia (Palermo e Monreale). Nel corso dell'indagine, avviata nel maggio 2024, sono state arrestate in flagranza di reato 5 persone e denunciati altri 7 individui per i reati di truffa e tentata truffa aggravata, nonché recuperati denaro e monili in oro sottratti alle vittime per un valore di circa 150mila euro. Da quanto emerso nel corso delle attività investigative, le truffe venivano eseguite sempre tramite figure ben definite: i "telefonisti", incaricati di contattare le vittime, i "trasfertisti", deputati a prelevare il denaro e i gioielli dalle vittime, e i "corrieri" a cui, in alcuni casi, pur non partecipando alle truffe, è stato affidato il trasporto dei proventi dei delitti a Napoli.

Truffe agli anziani, 120mila euro trovati in uno scaldabagno

Paventavano alle vittime incidenti stradali gravissimi, che avrebbero addirittura potuto comportare gravi condanne che però potevano essere evitate pagando ad horas: agiva in tutta Italia l'organizzazione criminale sgominata dai carabinieri di Genova che, coordinati dalla Procura di Napoli, oggi hanno eseguito 21 misure cautelari. La banda di truffatori aveva base a Napoli, dove c'erano i trasfertisti, ma si muoveva in tutto il Paese, dalla Liguria alla Lombardia, fino al Lazio, la Campania, la Calabria e la Sicilia I militari di Genova, in sinergia con quelli di Napoli, hanno documentato 33 truffe per un giro di affari di circa 300mila euro, parte dei quali recuperati: 120mila euro in contanti sono stati trovati nascosti in uno scaldabagno. I militari hanno trovato anche diversi gioielli, anche questi facenti parte del bottino. "E' un'indagine su reati odiosi - ha detto il procuratore di Napoli Nicola Gratteri - commessi sugli anziani, gente che ha abusato della fragilità di gente malata e che vive grandi difficoltà. Presunti innocenti che via telefono, fingendosi carabinieri, a conoscenza dei nomi dei figli e dei nipoti, prospettavano arresti, incidenti, denunce e cauzioni per evitare il carcere". Ai truffatori gli anziani consegnavano soldi e gioielli, ha detto ancora Gratteri "anche 8-9mila euro".