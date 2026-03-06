Rubano furgone ed escavatore del Comune, due arresti nel Reggino

San Giorgio Morgeto (Reggio Calabria) - Avrebbero rubato un furgone e un escavatore appartenenti al Comune di San Giorgio Morgeto, nel Reggino, utilizzati per i servizi pubblici. Per questo i carabinieri della locale Stazione hanno dato esecuzione a un'ordinanza che dispone gli arresti domiciliari, emessa dal Gip del Tribunale di Palmi, nei confronti di due quarantenni originari di Cinquefrondi. I militari attraverso le indagini, coordinate dalla Procura di Palmi, sono riusciti a ricostruire i fatti e la dinamica dell'episodio con il presunto coinvolgimento dei due indagati che dovranno rispondere di furto aggravato in concorso. Secondo quanto emerso i due uomini si sarebbero impossessati di un autofurgone Iveco Daily e di un escavatore di proprietà del Comune di San Giorgio Morgeto. Mezzi essenziali per lo svolgimento delle attività di manutenzione e gestione del territorio, la cui sottrazione aveva compromesso temporaneamente alcuni servizi pubblici.

