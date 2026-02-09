Si sporge da balcone per stendere panni, 46enne cade e perde la vita nel Cosentino

Cosenza – Tragedia nel Cosentino. Una donna di 46 anni è deceduta precipitando dal balcone di casa sua al secondo piano di una palazzina. E’ avvenuto a Cassano allo Ionio.

Secondo quanto è stato ricostruito, la donna era sul balcone e stava stendendo i panni quando all’improvviso, per cause in corso di accertamento, ha perso l’equilibrio ed è precipitata dal balcone sotto gli occhi di passanti e residenti. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. I carabinieri, come da prassi, hanno iniziato a sentire familiari e persone presenti al momento della tragedia per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Dolore e sgomento a Cassano per la morte della donna, conosciuta e stimata.