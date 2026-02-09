Tre auto in fiamme a Cassano allo Jonio, sospetta origine dolosa

Cassano allo Jonio - Un incendio divampato all'alba nel quartiere "Doria" di cassano allo Jonio ha distrutto tre automezzi. Il rogo è scoppiato in via Stazione, coinvolgendo un furgone Fiat Ducato e due vetture Volkswagen che si trovavano parcheggiate l'una accanto all'altra. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Cassano e i colleghi della stazione e i vigili del fuoco del distaccamento di Castrovillari, che hanno provveduto a domare le fiamme e a mettere in sicurezza l'area, evitando che il rogo si propagasse ulteriormente. Le indagini su quanto accaduto vengono svolte dai carabinieri della Compagnia di Cassano. Al momento gli inquirenti non escludono alcuna pista, anche se l'ipotesi dolosa è quella maggiormente accreditata. I tre veicoli coinvolti nell'incendio sono di proprietà di due diverse persone.

