Tenta di pagare consegna con soldi falsi e aggredisce fattorino, arrestato giovane a Reggio

Reggio Calabria - Un giovane è stato arrestato dai carabinieri a Reggio Calabria con l'accusa di avere aggredito un fattorino dopo che aveva tentato di pagare una consegna con una banconota da 50 euro falsa. L'arresto é stato eseguito dai militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Reggio Calabria. Il giovane, dopo che il fattorino ha rifiutato di accettare i 50 euro accorgendosi che erano falsi, lo ha colpito con pugni alla nuca e si é poi impossessato di due sacche contenenti prodotti destinati alla distribuzione. Successivamente ha danneggiato il veicolo del fattorino con calci e lanci di pietre e si è allontanato. I carabinieri, giunti sul posto poco dopo essere stati avvertiti dalla vittima, hanno rintracciato e arrestato l'aggressore, recuperando anche i sacchi postali rubati.

