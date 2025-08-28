Unical, riaperte le iscrizioni alle magistrali: 39 corsi attivi e domande in crescita del 48%

Rende (Cs) - Dopo il successo della prima fase di ammissioni, che ha visto raddoppiare le richieste negli ultimi due anni e registrare un incremento del 48% rispetto al 2024/2025, l’Università della Calabria riapre le iscrizioni ai corsi di laurea magistrale per l’anno accademico 2025/2026.

Da venerdì 29 agosto e fino a giovedì 11 settembre sarà possibile presentare domanda di ammissione a una delle 39 magistrali dell’ateneo, 11 delle quali erogate interamente in lingua inglese. Un’offerta formativa variegata, concepita per trasmettere ai laureati di primo livello conoscenze e competenze specialistiche immediatamente spendibili nel mondo del lavoro.

L’avvio di questa fase rappresenta un momento decisivo, dopo che i dati raccolti a inizio estate hanno confermato una significativa inversione di tendenza: sempre meno laureati triennali calabresi, infatti, scelgono di proseguire gli studi altrove, mentre cresce l’appeal dell’Unical anche per chi proviene da altri atenei italiani. A trainare la crescita delle domande sono stati corsi come Ingegneria informatica, Ingegneria gestionale, Scienze della nutrizione, Scienze politiche e sociali, Scienze pedagogiche e la nuova magistrale in Scritture, immagini e media digitali, che al debutto ha già raccolto decine di candidature.

"Per molti anni le lauree magistrali sono state un punto debole per il nostro ateneo – ha ricordato il rettore Nicola Leone –. Ma i dati della fase di ammissione anticipata quest’anno mostrano segnali molto positivi, con un'inversione della rotta e una significativa riduzione dell'emigrazione al Nord. Apriamo quindi con fiducia la nuova fase di iscrizione, invitando gli studenti a valutare seriamente l'offerta formativa dell'Unical, ricca di percorsi qualificati, sempre più al passo con i tempi e rispondenti alle esigenze del mondo del lavoro".

Come iscriversi

Alle selezioni possono partecipare cittadini italiani, comunitari ed extra UE regolarmente soggiornanti in Italia. Per iscriversi è necessario leggere attentamente il bando e allegato1, registrarsi su Esse3 (se non già registrati) e compilare la domanda nei termini previsti. I requisiti di accesso variano a seconda del corso prescelto e sono consultabili nella documentazione ufficiale. Anche gli studenti che non hanno ancora conseguito il titolo di primo livello possono partecipare al concorso di ammissione e, nel caso risultino vincitori, possono procedere con l’immatricolazione, a condizione che conseguano il titolo richiesto in una sessione dell’anno accademico 2024/2025. Ulteriori informazioni sulla procedura di iscrizione sono disponibili qui. Gli avvisi relativi alle graduatorie provvisorie saranno pubblicati sulla pagina unical.it/ammissione il 25 settembre.