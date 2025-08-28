Lamezia, Paola (Pd) su Regionali 2025: “Un solo partito, più candidature”

Lamezia Terme - "Alcune definizioni improprie  generano disorientamento e non sono utili a nessuno è pleonastico dire che il partito democratico è  uno solo, non esiste l'altro  PD, che poi all'interno  possano esserci  diverse articolazioni  come in tutti i partiti che sono governati democraticamente, non rappresenta nessuna novità, anzi la diversità  di pensiero è  il sale della democrazia" è quanto afferma  in una nota il segretario cittadino Pd Vittorio Paola.

"Nell'assemblea  di giorno 24 - fa sapere - sono stati messi due punti fermi in merito alle disponibilità  per le candidature al prossimo consiglio regionale, quella di Amalia Bruni come consigliera uscente che quindi va di diritto, per come da statuto a rappresentare il nostro territorio nella lista del Partito Democratico per la circoscrizione centrale (Catanzaro, Vibo V e Crotone), dal dibattito che ha trovato distinzioni in merito alla candidatura della consigliera uscente è stata manifestata la volontà  di avere altre candidature, che si sono manifestate negli ex consiglieri  comunali  Giovanni Gallo e Milena Liotta, come segratario di circolo ho posto tale disponibilità all'attenzione della segretaria provinciale che mi ha informato, che agli inizi della settimana la direzione provinciale  delibererà la composizione delle liste da sottoporre alla direzione regionale a cui spetta  l'ultima parola".

"Come è noto a tutti il Partito Democratico in calabria sarà rappresentato  da 2 liste  di iscritti, la prima come Partito Democratico  già completa con tutti gli uscenti che hanno dato disponibilità, la seconda con la denominazione  Democratici e Progressisti;  proprio in questa lista sono da  allocare  in base alle esigenze  di rappresenza di genere e di territorio le 2 disponibilità che mi sono state notificate Martedì mattina  dall'ingegnere  Grandinetti".

