Lamezia, Paola (Pd) su Regionali 2025: “Un solo partito, più candidature”

Lamezia Terme - "Alcune definizioni improprie generano disorientamento e non sono utili a nessuno è pleonastico dire che il partito democratico è uno solo, non esiste l'altro PD, che poi all'interno possano esserci diverse articolazioni come in tutti i partiti che sono governati democraticamente, non rappresenta nessuna novità, anzi la diversità di pensiero è il sale della democrazia" è quanto afferma in una nota il segretario cittadino Pd Vittorio Paola.

"Nell'assemblea di giorno 24 - fa sapere - sono stati messi due punti fermi in merito alle disponibilità per le candidature al prossimo consiglio regionale, quella di Amalia Bruni come consigliera uscente che quindi va di diritto, per come da statuto a rappresentare il nostro territorio nella lista del Partito Democratico per la circoscrizione centrale (Catanzaro, Vibo V e Crotone), dal dibattito che ha trovato distinzioni in merito alla candidatura della consigliera uscente è stata manifestata la volontà di avere altre candidature, che si sono manifestate negli ex consiglieri comunali Giovanni Gallo e Milena Liotta, come segratario di circolo ho posto tale disponibilità all'attenzione della segretaria provinciale che mi ha informato, che agli inizi della settimana la direzione provinciale delibererà la composizione delle liste da sottoporre alla direzione regionale a cui spetta l'ultima parola".

"Come è noto a tutti il Partito Democratico in calabria sarà rappresentato da 2 liste di iscritti, la prima come Partito Democratico già completa con tutti gli uscenti che hanno dato disponibilità, la seconda con la denominazione Democratici e Progressisti; proprio in questa lista sono da allocare in base alle esigenze di rappresenza di genere e di territorio le 2 disponibilità che mi sono state notificate Martedì mattina dall'ingegnere Grandinetti".