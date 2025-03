Vasto incendio di rifiuti a Gizzeria: intervengono Vigili del fuoco

Gizzeria - Vasto incendio di rifiuti solidi urbani e materiale di vario genere, in località Mortilla a Gizzeria. Fiamme alte e odore acre, segnalano i cittadini, nella zona interessata dal rogo. Dal tardo pomeriggio sono impegnate squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme e sede centrale con supporto di due Autobotti per rifornimento idrico per un totale di 15 unità Vigilfuoco e sei automezzi. L’intervento dei vigili del fuoco è valso a circoscrivere ed estinguere l'incendio evitando il propagarsi delle fiamme a capannoni e strutture situate nelle vicinanze. L’intervento è ancora in corso e indagini sono state avviate sull’accaduto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA