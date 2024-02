Fai Cisl: in 40 anni scomparse 2 aziende agricole su 3, notevole calo in Calabria

Roma - Le aziende agricole italiane hanno subito un calo negli ultimi decenni: in 40 anni sono scomparse quasi due aziende su tre. Tuttavia, quelle attive sono diventate più grandi. A rilevarlo è il sindacato Fai Cisl. Gli operai agricoli in Italia sono poco più di un milione (1.006.975 nel 2022), in lieve diminuzione dal 2019, sottolinea Fai Cisl-Terra Viva (su elaborazione di dati Crea, Eban e Inps). Gli imprenditori agricoli professionali sono invece in crescita, arrivando a 46.213, con un incremento del 2,7%, che prosegue il trend del 2015-2021. Il numero delle aziende agricole che occupano operai, pari a 174.636 nel 2022, è in calo tendenziale del 3,1%. Dal 2017 al 2022 il numero delle aziende diminuisce complessivamente del 7,1%.

A livello regionale il maggiore calo si registra in Molise (-7,1%) seguito dalla Calabria (-5,7%), mentre l'unica regione in controtendenza, con un lieve incremento, è il Friuli-Venezia Giulia (+0,2%). Gli operai agricoli dipendenti sono concentrati soprattutto al Sud (35,9%), seguito da Nord-est (23,5%), Isole (16%), Centro (13,4%) e Nord-ovest (11,2%). Più della metà dei lavoratori agricoli autonomi (50,3%), invece, si trova nelle regioni del Nord. In particolare, il Nord-est presenta il maggior numero di lavoratori agricoli autonomi (28%), seguito da Nord-ovest (22,3%), Sud (21,4%), Centro (16,4%) e Isole (11,8%).