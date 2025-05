Accademia Karate Lamezia, pioggia di medaglie alla Coppa Calabria

Lamezia Terme - Domenica 4 maggio all’insegna della Coppa Italia Calabria Csen, con oltre 500 karateka che si sono divisi sui 3 tatami del Palagallo di Catanzaro. Gara che con l’occasione ha preso il nome di “Memorial Cinzia Ceravolo”, giovane karateka prematuramente scomparsa. Presenti per l’occasione il Presidente Fijlkam Regionale M° Migliarese, il Presidente Fijlkam Regionale Settore Karate dott.ssa Viola Zangara e i dirigenti dello Csen Francesco De Nardo e Vito Greco. Alla manifestazione hanno partecipato, oltre alle fasce d’età Pre Agonistiche (nati tra il 2015 e il 2019), le categorie Ragazzi (2014/15), Esordienti (2012/13), Cadetti (2011/10), Juniores (2008/09), Seniores sia nel Kata (forme) che nel Kumite (combattimento). L’Accademia Karate Lamezia si è presentata a quest’evento con tanti volti nuovi alla prima esperienza che hanno messo in campo tanta passione e coraggio, qualità che fanno ben sperare per il futuro.

Ecco i risultati di questa giornata

Medaglia d’oro per:

-Gabriel Bonamoneta -58kg kumite Esordienti (cintura Marrone/Nera)

-Greta De Sensi -40kg kumite Esordienti (cintura Verde/Blu)

-Vittorio Guido -53kg kumite Esordienti (cintura Marrone/Nera)

-Antonio Notarianni -38kg kumite Esordienti (cintura Marrone/Nera)

-Jacopo Notte -43kg kumite Esordienti (cintura Marrone/Nera)

-Sofia Reale -43kg kumite Ragazzi (cintura Marrone/Nera)

-Francesco Valletta +75 kg kumite Esordienti (cintura Verde/Blu)

Medaglia d’argento per:

-Giulia Bruno kata Esordienti (cintura Bianco/Gialla)

-Silvana Coccimiglio -45kg kumite Esordienti (cintura Marrone/Nera)

-Francesco De Gennaro -33kg kumite Ragazzi (cintura Bianca/Nera)

-Santiago Ferrini kata Ragazzi (cintura Giallo/Arancio)

-Melissa Mercurio kata Cadetti (cintura Marrone/Nera)

-Antonio Notarianni kata Esordienti (cintura Marrone/Nera)

-Yarji Reale -52kg kumite Cadetti (cintura Marrone/Nera)

Medaglia di bronzo per:

-Natalia Branca kata Ragazzi (cintura Giallo/Arancio)

-Maria Coccimiglio kata e kumite -31kg (cintura Bianca/Nera)

-Silvana Coccimiglio kata Esordienti (cintura Marrone/Nera)

-Giovanni Danza -38kg kumite Esordienti (cintura Marrone/Nera)

-Vincenzo Manna kata Ragazzi (cintura Giallo/Arancio)

-Raso Thomas -33kg kumite Ragazzi (cintura Bianca/Marrone)

-Vadacchino Michele -78kg kumite (cintura Marrone/Nera)

Ottimo 5° posto per:

-Riccardo Fruci -33kg kumite Ragazzi (cintura Bianca/Marrone)

-Alessia Muraca -56kg kumite Esordienti (cintura Verde/Blu)

-Alessandro Rametta -33kg kumite Ragazzi (cintura Bianca/Marrone)

-Pasquale Raso -43kg kumite Esordienti (cintura Marrone/Nera)

-Raso Thomas -33kg kumite Ragazzi (cintura Bianca/Marrone)

-Fabio Spena kata e -48kg kumite Ragazzi (cintura Bianca/Marrone)

Grazie a questi risultati l’Accademia Karate Lamezia è arrivata seconda nella classifica società nella categoria Esordienti, terza nella categoria Ragazzi e terza in quella Generale.