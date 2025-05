Prima Categoria, Promosport ko a Taverna e fuori dalla lotta per il primo posto. Torna al successo la Garibaldina

Lamezia Terme – Domenica tra luci ed ombre per le tre formazioni nostrane di Prima Categoria. Molto importanti, seppur per motivazioni opposte, erano le gare che vedevano impegnate Garibaldina e Promosport. Se i soveritani hanno potuto sorridere al triplice fischio, per i lametini è invece maturata una pesante sconfitta. Ma andiamo a vedere come sono andate le cose nel dettaglio, partendo, come sempre, dal girone B.

Sconfitta indolore, anche se fa perdere il sesto posto a beneficio della Brutium Cosenza, per l’Audace Decollatura, battuta 3-1 sul campo del quotato Rocca di Neto. In terra crotonese, tra l’altro, mister Viterbo ha dovuto fare a meno di pedine portanti quali Di Cello, Fazio, Giudice, Caligiuri e Calidonna. Senza contare le condizioni precarie di Perri A., gettato nella mischia giusto nei 25’ finali. A segno per il Rocca di Neto vanno Godano, Fabiano e Scalise. Sul 3-0, gol della bandiera decollaturese del solito Manuel Perri, capocannoniere della squadra e del torneo con venti centri, che sorprende il portiere avversario con un improvviso diagonale. Grazie a questo successo i crotonesi, approfittando pure del turno di riposo osservato dal Real Cosenza, balzano al terzo posto solitario. Di seguito, l’undici ieri mandato in campo dall’allenatore dei biancazzurri del Reventino: Colosimo, Elia, De Grazia, Scalzo, Bubba, Hassan (20’st Perri A.), Rende, Meta (15’st Maruca), Navigante, Bonacci (35’st Molinaro), Perri M.

Torna a vincere tra le mura amiche, a distanza di sei mesi e mezzo, la Garibaldina. Un 3-1, quello rifilato al già salvo Cirò Marina, che consente ai giallorossi di tornare da soli al terzultimo posto in virtù della concomitante tennistica (6-3) sconfitta del San Mauro Marchesato in casa della Brutium Cosenza. Il San Fili, quartultimo, resta invece distante tre lunghezze. Eppure la gara del “Leo” non iniziava bene per Pascuzzi L. e compagni, in virtù del vantaggio cirotano siglato da Bonessi G. al 36’ del primo tempo. Prima del riposo, però, proprio Pascuzzi L., al secondo centro stagionale, riportava in equilibrio il punteggio. Al quarto d’ora della ripresa Buso e, 8’ più tardi, Cittadino (entrambi al terzo gol in campionato) completavano la rimonta locale

Trasferiamoci nel raggruppamento C dove la penultima giornata ha, con tutta probabilità, deciso i giochi in testa. Il Pizzo espugna Piscopio, estromettendo quest’ultimo dai play-off, ed ipoteca il salto in Promozione. Anche perché domenica prossima i napitini chiuderanno ospitando un Montepaone già da tempo salvo e che quindi non ha più niente da chiedere al torneo. Domenica da dimenticare per la Promosport Lamezia che in un colpo solo perde la possibilità di restare in corsa per la promozione diretta, nonché il secondo posto. Gallo e compagni cedono 4-1 in casa di una Pino Donato Taverna che aveva conquistato appena un punto nelle precedenti tre giornate. Avvio shock per i lametini. I presilani la sbloccano dopo un solo minuto direttamente su punizione dalla lunga distanza. Al 10’ Gallo salta in maniera scomposta nella propria area toccando la sfera con le mani. Rigore trasformato dai biancorossi che si portano, così, sul doppio vantaggio. Sempre dal dischetto è poi la Promosport ad avere l’occasione per rientrare in partita, ma per capitan Gallo non è giornata ed il portiere del Taverna neutralizza. Poco dopo la mezz’ora a maturare è, invece, il 3-0 in contropiede, che taglia completamente le gambe ai ragazzi del presidente Liotta. Al 37’ nuovo penalty che stavolta batte, e trasforma, Santacroce, al quinto gol stagionale. Prima che quest’ultimo s’incarichi della battuta, tuttavia l’arbitro espelle Marrello per fallo di reazione. Nella ripresa, nonostante l’uomo in meno i biancazzurri sprecano con Piacente il possibile 3-2, per poi subire il quarto gol locale ancora in ripartenza.

“Gara approcciata male – riconosce mister Notaris - e con troppo nervosismo da parte nostra. Forse i ragazzi hanno sentito troppo la pressione per via dell’importante posta in palio. Risultato giusto”.

Come già anticipato, con questo kappaò la Promosport perde definitivamente anche il secondo posto in vista dei play-off dato che il Soverato, ora avanti di due lunghezze, domenica prossima affronterà il fanalino di coda, nonché già retrocesso, Sersalese. Battendo il Piscopio, Gallo e compagni chiuderebbero comunque terzi da soli e quindi giocherebbero tra le mura amiche, e con due risultati a disposizione, la semifinale play-off. Questa la formazione ieri pomeriggio sconfitta a Taverna: De Sio, Longo (1’st Panuccio), Del Fico (20’st Biwa), Tarzia, Gallo, Marrello, Corigliano, Strangis, Piacente (30’st Ianni), Santacroce (35’st Liparota), Russo (20’st Cuda). Prima del fischio d’inizio, bel gesto di dirigenza e squadra lametina che hanno consegnato una targa ricordo (vedi foto) ai familiari del dodicenne Mattia Scumaci, deceduto lo scorso 7 novembre a seguito di un improvviso malore accusato proprio mentre si stava allenando con una delle squadre giovanili della P.D. Taverna.

GARIBALDINA – CIRO’ MARINA 3-1

GARIBALDINA (4-3-3): Maruca; Pascuzzi M., Marino, Pascuzzi L., Bianco; Diallo, Buso (38’st Piccoli M.), Gentile; Pillet (23’st Caruso G.), Chiodo D., Cittadino (38’st Gigliotti). In panchina: Caruso M., Chiodo G., Cardamone, Piccoli C., De Palma. Allenatore: Perrone

CIRO’ MARINA: Porti, Ferro (37’st Perri), De Leo (39’st Taik), Hres, Mummolo, Leto, Bonessi S. (33’st Rossi), Foresta, Mane, Bonessi G., De Bertolo (33’st Carfora). In panchina: Sestito

ARBITRO: Giosuè Samuel Nicolò di Reggio Calabria

MARCATORI: 36’pt Bonessi G. (CM), 45’pt Pascuzzi L. (G); 16’st Buso (G), 24’st Cittadino (G)

