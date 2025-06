Accademia Karate Lamezia protagonista al 2° Memorial “Mimmo Maurino”

Lamezia Terme – "Grande successo per il 2º Memorial “Mimmo Maurino”, dedicato al compianto Maestro di Karate, da sempre legato affettuosamente e amichevolmente alla Calabria. Docente nazionale FIJLKAM oltre che padre del pluricampione del Mondo e d’Europa di Karate Lucio Maurino, il maestro Domenico (Mimmo) è stato un punto di riferimento fondamentale per il karate nazionale" è quanto si legge in una nota.

"Il Memorial a lui dedicato - precisano - si è svolto al PalaMaiata di Vibo Valentia, domenica 01 giugno c.a., ed è stato organizzato dalla presidente di settore, la maestra e pluricampionessa vibonese Viola Zangara, con il commissario tecnico regionale e cuore pulsante federale, il maestro Luciano Dichiera, in collaborazione con il Comitato Regionale della federazione italiana judo, lotta, karate e arti marziali, l’unica riconosciuta dal CONI, e con la società sportiva locale, la Virtus Vibo Valentia".

"Patrocinata dalla Provincia di Vibo Valentia, l’iniziativa ha rappresentato un momento di aggregazione senza precedenti. Tra le autorità presenti, l’assessore allo sport di Vibo, Dott. Stefano Soriano e il Delegato Provinciale CONI di Vibo, Avv. Michele La Rocca, il Presidente del Comitato Regionale FIJLKAM Calabria M° Enzo Migliarese e il Membro d’Onore M° Gerardo Gemelli L’Accademia Karate Lamezia si è presentata a questa competizione con il settore giovanile che ha ben figurato sul tatami vibonese, portando a casa parecchie medaglie".

Ecco i risultati di questa giornata

Medaglia d’oro per :

Marco Notarianni -32kg Under 12; Lorenzo Tassone -37kg Under 12; Gabriele Mariniello -61kg Juniores (16-17 anni)

Medaglia d’argento per: Sofia Reale -42kg Under 12; Ennio Scarpone -47kg Under 12; Michele Vadacchino +70kg Cadetti (14-15 anni); Lorenzo Raso -61kg Juniores (16-17 anni)

Medaglia di bronzo per: Chiara Perri -32kg Under 12; Maria Coccimiglio -32kg Under 12; Alessandro Rametta -37 Under 12; Alessandro Merola -42kg Under 12; Greta De Sensi -42 kg Under 14; Silvana Coccimiglio -47kg Under 14; Pasquale Raso -47kg Under14; Alessia Muraca -52kg Under 14; Yarji Reale -52kg Cadetti (14-15 anni); Federico Gualtieri -57kg Cadetti (14-15 anni)

Ottimo 5° posto per : Santiago Ferrini -42 Under 12; Vincenzo Manna -42 Under 12; Theo Marcellino -42kg Under 12; Antonio Notarianni -40kg Under 14; Giovanni Danza -40kg Under 14; Marrello Elisa +52kg Under 14; Vittorio Guido -55kg Under 14; Pierfrancesco Fazio -68kg Under 14