Al via il Campionato Amatori A.S.C. over 30 di calcio a 6 presso Lp Football Club Lamezia Terme

Lamezia Terme - "Grande attesa negli ambienti sportivi amatoriali di calcio a sei a Lamezia Terme per l’avvio della stagione agonistica 2025-2026, targata A.S.C. Calcio Calabria, che è alle porte presso il Centro Sportivo Lp Football Club di Alessandro Loprete in località Via degli Svevi. Il Campionato che vedrà ai nastri di partenza ben dieci squadre che si daranno battaglia sul campo in sintetico del Centro Sportivo (ex Marziale) messo a nuovo per l’evento ed organizzato fin dai minimi particolari dallo staff dalla Servizi Sportivi Calcio e non solo, vuole essere un momento di partecipazione ad un evento sportivo che negli anni sta diventando un appuntamento sportivo di richiamo per il valore tecnico delle formazioni che vi partecipano" è quanto si legge in una nota.

"Il Campionato - sottolineano - è stato illustrato nei minimi particolari con una presentazione ufficiale effettuata venerdì 10 u.s. presso il Centro Sportivo presenti gli organi di stampa e le Società calcistiche interessate. Il Responsabile A.S.C. Calcio Calabria Patrizio Gemello alla fine dell’incontro si è detto soddisfatto dei risultati raggiunti in soli due anni, nell’aver organizzato un Campionato, forse unico per il suo genere di calcio a sei ed over 30 nella nostra regione. Anche il gestore del Centro Sportivo Alessandro Loprete presente all’incontro ha ringraziato per la collaborazione tecnica ricevuta da parte dello staff della Servizi Sportivi Calcio e non solo ed anche per l’adesione di nuove squadre che si sono iscritte al Campionato e per le formazioni storiche che hanno riconfermato la loro presenza".

"Le vincenti del Campionato e della Coppa parteciperanno di diritto alle fasi finali regionali A.S.C. che si svolgeranno presumibilmente nel mese di giugno 2026 in data ed in località ancora da stabilire. Le dieci Società tutte lametine sono: Lamezia Golfo, Nastro Azzurro, Boca Seniors, Aurota Team 2024, Infinity F.C., Mypet, FLX Football Team, Lamezia Mallards, Medellin Bgame e Scunzati.