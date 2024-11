Antonino Maggisano della Libertas Lamezia conquista la 1°edizione della Trullincorsa Trail

Lamezia Terme - "Un gran successo per la 1°edizione della Trullincorsa Trail organizzata dall'Asd Alberobello Running che vede alla partenza dal Largo Martellotta quasi 400 partecipanti provenienti da varie zone limitrofe, darsi battaglia in un percorso di km 19 con 350m di dislivello tra sigol track, falsi piani e punti rocciose" è quanto si legge in una nota.

"A conquistare la vittoria valida anche come sesta tappa del Puglia Trail - fanno sapere - è il sanpietrese Antonino Maggisano tesserato per la Libertas Atletica Lamezia con il tempo di 1:12,23 precedendo Locaputo Vito con 1:17,18 e a chiudere il podio Belgiovine Cristian con 1:18,18. Maggisano afferma: "correre nei boschi e vivere la natura con i suoi percorsi è un esperienza che vi invito a provare".