Atletico Maida ospite del Guardavalle, in Prima impegno casalingo per la Garibaldina. Al via la Seconda Categoria

Lamezia Terme – Tutte impegnate domani pomeriggio (15:30) le cinque formazioni lametine, o comunque dell’hinterland, militanti in Promozione e Prima Categoria. Al via anche il torneo di Seconda Categoria. Procediamo, come sempre, in ordine di categoria e momentaneo piazzamento in classifica.

Promozione

Nuova trasferta per l’Atletico Maida, ospite della matricola Città di Guardavalle al “Giuseppe La Rocca” di Badolato Marina per indisponibilità del “Nicola Coscia” di Guardavalle . Vero punto debole della squadra ionica, terzultima in condominio con il Melicucco, la vulnerabilità difensiva. Ben 12, infatti, le reti incassate in queste prime cinque giornate, con conseguente seconda peggior difesa del girone. Guardavalle che ha perso entrambe le gare sin qui giocate in “casa”. Maidesi invece quarti assieme alla Stilomonasterace. Nessun pareggio, finora, per Romagnuolo e compagni.

Tra i convocati da mister Stranges per la sfida di Badolato Marina figura anche il neo acquisto Marco De Martino. Classe ’94, l’esperto difensore cresce calcisticamente nella Vigor Lamezia, con la quale approda in prima squadra, in C2, per due stagioni. Poi Eccellenza a Sersale (due campionati), Sambiase e Cotronei, dove disputa, perdendole entrambe, una finale play- off e una di Coppa Italia. Successivamente ritorna a vestire la maglia del Sambiase per due stagioni: nella prima vince i play-off di Promozione approdando in Eccellenza. Resta a Lamezia, ma stavolta indossando la casacca della Promosport, nei due anni successivi: nel primo vince il girone A di Promozione, nel secondo perde un’altra finale di Coppa Italia e deve arrendersi all’Enna nei play-off nazionali di Eccellenza. Nella scorsa stagione approda alla DB Rossoblù Luzzi, salvo poi lasciare contestualmente all’esonero di Tony Lio.

“Abbiamo voluto fortemente De Martino – dichiara il presidente Sgrò - perché siamo convinti di dare qualità ed esperienza ad un gruppo già importante, guardando anche al futuro. Marco si è subito messo a disposizione della squadra con grande umiltà. Sono felice che abbia abbracciato il nostro progetto".

"Contento di rimettermi in gioco – afferma il difensore lametino - in un ambiente sano e stimolante. Ringrazio la società e il diesse Zaccone per la stima dimostratami. Arrivo con la determinazione di aiutare la squadra al meglio delle mie possibilità".

Tornando alla sfida che attende domani i giallorossi, rientra tra i convocati Martinez dopo un anno di assenza a seguito del brutto infortunio e conseguente operazione al ginocchio. Unico assente il centrale arretrato Grande, espulso domenica scorsa e squalificato per due turni.

Prima Categoria

Qui è in programma la quarta di campionato. Nel girone B turno casalingo soltanto per la Garibaldina, che al “Leo” dovrà vedersela con il Cutro. Stesso numero di punti in classifica e ruolino di marcia per le due squadre. L’unica sottile differenza il gol fatto, e al contempo subito, in più dai soveritani, i quali nell’occasione saranno privi di Romeo e Vasapollo. In dubbio Gentile, Chiodo e Buso.

“Eravamo partiti con una grande vittoria – l’analisi di mister Folino pubblicata sui canali social del club del Reventino – ed un’ottima prestazione contro una squadra forte e ben allenata quale si è dimostrata il Decollatura. Poi siamo entrati in un periodo sfortunato, avendo perso ben cinque elementi tra traumi ed infortuni vari. Ultimo in ordine di tempo Romeo, che domenica a seguito di un colpo preso alla testa ha rimediato sette punti di sutura. Contiamo di recuperare la rosa completa tra la partita con il Real Cosenza e quella con la Brutium. Nonostante ciò, i ragazzi stanno continuando a lavorare e ad impegnarsi per non far sentire la mancanza degl’infortunati. Contro il Cutro ci attende un’altra sfida importantissima per la nostra classifica. Sono sicuro che i miei non ripeteranno l’atteggiamento passivo avuto domenica scorsa a San Mango, e che daranno battaglia al cospetto di un avversario in ottimo stato di forma. Saremo spinti anche dal nostro pubblico che finora è stato eccezionale sia in casa che in trasferta”.

Ostica trasferta a Scandale per l’F.C. San Mango. Crotonesi quarta forza del torneo, nonché terza miglior difesa dopo quelle di Cirò Marina e San Fili. Sanmanghesi reduci dal primo successo stagionale. “Andiamo ad affrontare – ci dice il tecnico Neri – una delle squadre meglio attrezzate del girone al pari delle già affrontate Silana e Rocca di Neto. Ma questo non modificherà il nostro obiettivo, che resta sempre quello di provare a migliorarci domenica dopo domenica. Dovremo fare i conti con assenze importanti ma cercheremo di dare il massimo delle nostre possibilità”.

Come già in parte anticipato dall’ex allenatore di Sambiase ed Fc Lamezia Terme, al “Luigi Demme” mancheranno lo squalificato Corigliano e gl’indisponibili Rizzo, Pasqua e Perri A. In settimana, intanto, il sodalizio del Savuto si è visto infliggere un’ammenda di € 100,00 “per aver consentito la partecipazione alla gara di soggetto non tesserato, con la qualifica di allenatore”.

“Esame universitario” per l’Audace Decollatura, ospite del Cus Cosenza sul campo del “Centro Universitario Sportivo” di Arcavacata. Cosentini che sin qui hanno vinto una gara e perso le restanti due. Due pari ed una sconfitta di misura per i biancazzurri di Leonardo Viterbo. Cus finora dai numeri “zemaniani”, essendo andato a segno cinque volte, incassando, tuttavia, ben nove gol. Decisamente più ermetici Torchia e compagni con due gol all’attivo e tre al passivo. In quel di Arcavacata l’Audace sarà orfana dello stesso Torchia, ancora out, e dello squalificato De Grazia. Decollaturesi reduci dalla sconfitta (0-2) casalinga di mercoledì contro il Pizzo, nel match valevole come andata degli ottavi di finale di Coppa Calabria.

Spostiamoci nel raggruppamento C con la Promosport Lamezia di scena in casa della matricola Real Fabriziese. L’allenatore dei lametini, Raffaele Notaris, in terra vibonese dovrà rinunciare al solo Vaccaro. Andamento del tutto identico, finora, per le due compagini domani di fronte al Comunale di Fabrizia: 4 punti in classifica, con due gol segnati ed altrettanti subiti. I vibonesi sono però reduci da due risultati positivi, inclusa la sorprendente affermazione di sabato scorso in casa del forte Pizzo. Gallo e compagni sono invece caduti al “Riga” contro la Rombiolese.

Seconda Categoria

Inserite nel girone B le tre compagini “nostrane”: Biancoverdi Raffaele, Mac 3 e Conflenti. Tutte in campo oggi pomeriggio nei ben cinque anticipi di giornata. I Biancoverdi Raffaele del nuovo tecnico Orlando Meraglia (secondo di Claudio Morelli alla Promosport poche stagioni orsono) al “Riga” hanno fermato sullo 0-0 il quotato Rogliano. Da segnalare il calcio di rigore parato da Sacco, portiere dei lametini, quando mancavano dieci giri di lancette al novantesimo. La squadra espressione delle frazioni Migliuso-Angoli-Cancello di Serrastretta è stata sconfitta 2-0 a Grisolia. Il Conflenti è stato impegnato in casa del San Michele Donnici.

Fer.Gae.