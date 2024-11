Atletico Maida ospite del Val Gallico. In Prima, impegno interno solo per la Garibaldina

Lamezia Terme – Quasi tutte impegnate domani pomeriggio, con fischio d’inizio alle 14:30, le cinque formazioni lametine, o comunque dell’hinterland, militanti in Promozione e Prima Categoria. Unica a scendere in campo oggi sarà l’Atletico Maida.

Promozione

Nel raggruppamento B del secondo torneo regionale si disputa l’ottava giornata. Due gli anticipi odierni che coinvolgeranno direttamente ben tre delle attuali prime cinque della classe. La capolista Deliese sarà ospite del pericolante Melito, mentre l’Atletico Maida, sceso dal secondo al terzo posto dopo che in settimana il giudice sportivo ha deliberato lo 0-3 a tavolino a favore della Virtus Rosarno in riferimento al match contro lo Stilomonasterace, sarà di scena al “Nino Lo Presti” di Gallico di Reggio Calabria, dove dovrà vedersela con quel Val Gallico che lo tallona ad una sola incollatura. Trasferta decisamente impegnativa dato che i reggini puntano al salto di categoria. In casa hanno sin qui raccolto un successo e due pari. Complessivamente, vantano il miglior attacco, ma hanno subito il doppio dei gol incassati dai maidesi. Val Gallico che dopo il brillante avvio, leggi tre successi in altrettante gare, ha raccolto appena tre punti, frutto di divisioni della posta, dalle ultime quattro uscite. Domenica scorsa ha perso di stretta misura in casa del comunque quotato Gioiosa Jonica, terza forza del girone proprio in condominio con Romagnuolo e compagni, dal canto loro in serie positiva da tre turni, nei quali hanno racimolato ben sette punti.

Nella città dello Stretto non mancheranno, però, i problemi di formazione per mister Stranges. Non saranno della contesa il forte centrocampista Junior, infortunatosi in settimana, lo squalificato Saladino, che dovrà restare fermo due turni a seguito dell’espulsione di domenica scorsa, e, per problemi lavorativi, Torchia. Oltre, ovviamente, ai soliti Perri e Manuel Michienzi. Torna invece disponibile, reduce, a sua volta, da due giornate di stop disciplinare, il difensore Grande. Potrà essere impiegato anche il terzino destro Vittorio Scalise (classe 2006), svincolatosi dalla Paolana e tornato a vestire la maglia giallorossa a distanza di alcuni mesi. Arrivò all’Atletico, infatti, a dicembre 2023, collezionando quattordici presenze condite da cinque assist.

Prima Categoria

Qui è in programma la sesta di campionato. Nel girone B turno casalingo per la Garibaldina che riceverà la Brutium Cosenza. Giallorossi sesti assieme a Cirò Marima e Cus Cosenza, nonché ancora imbattuti al “Leo”. I cosentini occupano la terzultima posizione in condominio con Cutro e Stelle Azzurre, ma hanno già riposato in questo girone di andata e sono inoltre reduci dal primo successo stagionale, ottenuto in casa a discapito della forte Silana. Il tecnico dei soveritani, Giuseppe Folino, potrà tornare a fare affidamento, anche se non ancora dal primo minuto, sui vari Gentile, Buso e Vasapollo. Unici assenti certi Costanzo, squalificato, e Diallo, quest’ultimo nell’ultima gara ha rimediato una frattura alla caviglia e quindi tornerà arruolabile soltanto nel nuovo anno.

Intanto, in riferimento all’incontro perso domenica scorsa per 4-0 in casa del Real Cosenza, il giudice sportivo ha inflitto ad entrambe le società un’ammenda di euro 250,00 “per rissa tra dirigenti delle due società fuori dal terreno di gioco, che costringeva l'arbitro a sospendere la gara per qualche minuto”. Rissa che avrebbe avuto come protagonisti, sempre stando a quando si legge nella delibera della giustizia sportiva, l’allenatore del Real Cosenza, Ivan Salerno, ed il direttore sportivo della Garibaldina Settimio Calabrese, ambedue per questo squalificati fino al 23 aprile 2025.

Impegni esterni per F.C. San Mango e Audace Decollatura. I sanmanghesi, senza particolari problemi di formazione, affronteranno il Cus Cosenza, compagine che precede gli stessi in classifica di una sola lunghezza. Particolare curioso è che sinora i cosentini non hanno mai vinto tra le mura amiche mentre i biancazzurri sono sempre tornati sconfitti dalle gare giocate fuoricasa. Cus in serie positiva da tre turni, San Mango che non ha ancora mai diviso la posta. “Dopo le belle prestazioni, che non hanno però portato alcun punto in dote, di San Giovanni in Fiore e Scandale – osserva mister Neri – siamo alla ricerca del primo exploit esterno. Anche perché il gruppo è compatto e concentrato, lavora bene e quindi crediamo sempre più nei nostri mezzi”.

L’Audace sarà di scena al “Punta Alice” di Cirò Marina. I crotonesi sono a ridosso della zona play-off pur avendo già riposato. Hanno incassato appena due reti (miglior retroguardia del girone), peraltro entrambe in trasferta. Decollaturesi penultimi ed ancora a secco di vittorie. Per questa difficile trasferta mister Viterbo dovrebbe poter contare su tutti gli effettivi a propria disposizione.

Spostiamoci nel raggruppamento C . La neo capolista, assieme al Soverato che tuttavia ha già riposato, Promosport Lamezia sarà ospite del Sant’Onofrio al “Teti” di Filogaso. Anche i vibonesi si sono già fermati ma sono penultimi in condominio con la Rosarnese, nonché ancora senza successi e gol fatti (solo tre, ad ogni modo, quelli al passivo). I lametini sono invece reduci da due affermazioni consecutive ed hanno vinto le due partite sin qui giocate lontano dalle mura amiche. Mister Notaris spera di recuperare gli acciaccati Longo e Corigliano, al momento in forse.

Seconda Categoria

Terza giornata nel girone B. Ben quattro delle sei gare in programma si giocheranno oggi pomeriggio. Tra queste la sfida tra Biancoverdi Raffaele e Conflenti, con fischio d’inizio alle 15:00 sul sintetico del “Rocco Riga” di Sant’Eufemia Lamezia. Domani pomeriggio (14:30) i serrastrettesi del Mac 3 saranno di scena a Fiumefreddo Bruzio. Di seguito i risultati della scorsa giornata: Belvedere Calcio – Città di Aprigliano 0 – 3; Ceep Villaggio Europa – Nuova Grisolia Calcio 1 – 5; Conflenti – Fiumefreddo Calcio 0 – 2; Longobardi Calcio – Biancoverdi Raffaele Spa 0 – 0; Mac 3 – San Michele Donnici 1 – 1; Rogliano - Komunicando IKST 3 – 0.

Questa la classifica aggiornata dopo i primi 180’: Fiumefreddo Calcio e Nuova Grisolia Calcio 6; Rogliano, Città di Aprigliano e San Michele Donnici 4; Komunicando IKST 3; Biancoverdi Raffaele 2; Ceep Villaggio Europa, Mac 3 e Longobardi Calcio 1; Belvedere Calcio e Conflenti 0

Terza Categoria

Ufficializzato l’organico ed i gironi del campionato di Terza Categoria 2024-25. Otto le squadre dell’hinterland lametino ai nastri di partenza, tutte inserite nel girone D completato dalle catanzaresi Città di Gimigliano e San Pietro Apostolo. Alle riconfermate Atletico Feroleto, Excalibur 1997 (ex Excalibur Compr Fronti), Serrastretta, Cortale ed A.C.D. Maida, si sono aggiunte le novità A.S.D. Pianopoli (non iscrittosi in Prima per ripartire dall’ultima categoria), Accaria-Galli (tornata dopo diverse stagioni di assenza) e Invictus Accademy 2024 di Platania. Torneo al via domenica 10 novembre, con calendario che sarà ufficializzato ad inizio della prossima settimana.

Ferdinando Gaetano