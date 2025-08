Beach soccer, vittoria dell’Icierre Lamezia nei playoff promozione

Lamezia Terme - "Quando si incontrano sono fuochi d’artificio corroborati dai numeri che non mentono; in Coppa Italia era finita con 20 gol (record?), lunedì sera ne sono bastati 14 per una partita dalle mille emozioni dove, però, la cosa più bella sono stati i due momenti di fair-play tra Icierre Lamezia e Terracina. Nel primo è stata la formazione lametina a fermarsi davanti al portiere e mettere palla out perché un giocatore avversario era rimasto a terra. Nel secondo tutti fermi per un giocatore dei neroverdi a terra, tutti tranne Lauretti che non si accorge del momento e mette in rete il 4-4. Fair-Play e vantaggio restituito ai lametini. Applausi!!! Il resto una serie infinita di emozioni con lametini che vanno prima sul doppio vantaggio (2-0) poi allungano sul più tre (4-1) salvo poi farsi raggiungere sul 5-5 prima di chiudere definitivamente la pratica e portarsi a casa una vittoria importantissima" è quanto si legge in una nota.

"La prima gara di questi play-off promozione - informano - premiano la determinazione dei neroverdi a non fallire questa seconda chance per approdare nella poule scudetto. La forza del gruppo e la voglia di raggiungere l’obiettivo fanno saltare oltre l’ostacolo i neroverdi, sempre pronti a sacrificarsi in ogni situazione, senza mollare un centimetro di sabbia in una gara difficile che esalta le qualità tecniche di giocatori come Ozu o Igor. Proprio quest’ultimo, che finora aveva giocato poco per problemi fisici è stato il grande protagonista, o la grande sorpresa, mettendo a segno ben quattro reti. Ma sul tabellino non sono mancati Mascaro, doppietta per lui, Ozu e Villella che ha aperto le marcature".

"Fuochi d’artificio ma pochi festeggiamenti; già stasera, ore 21:00, saremo al momento clou di questi play-off con la sfida contro Genova che ha battuto Roma. Chi vince è con un piede in poule scudetto.

Icierre Lamezia - Terracina BS 8-6

Icierre Lamezia: Ozu, Gullo, Verso, Giampà, Persico, Sirianni, Villella, Cristaudo, Mascaro, Rubino, Grandinetti, Igor. Allenatore: Walter Pellegrino

Terracina BS: Costa, Monti, Ramy, Borelli, Reggio, Possamai, Lauretti, Bartolomeo, Mucciarelli, Del Duca, Savarese, Carlos. Allenaore: Pasquali

Reti: 5' pt Villella (Icierre Lamezia); 11' pt Mascaro (Icierre Lamezia); 11' pt Carlos (Terracina BS); 2' st Igor (Icierre Lamezia); 8' st Igor (Icierre Lamezia); 8' st Ramy (Terracina BS); 12' st Carlos (Terracina BS); 12' st Lauretti (Terracina BS); 12' st Igor (Icierre Lamezia); 8' tt Lauretti (Terracina BS); 8' tt Igor (Icierre Lamezia); 10' tt Ozu (Icierre Lamezia); 11' tt Mascaro (Icierre Lamezia); 11' tt Savarese (Terracina BS);

Arbitri: Ditto di Reggio Calabria e Vitaggio di Trapani