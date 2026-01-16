Buona la prima per la Segato Calcio Femminile under 15 che vincono contro Racing Catania Womens

Reggio Calabria - Si è conclusa la prima partita interregionale con la vittoria per 4 reti ad 1 della Segato Calcio Femminile Under 15 con una netta vittoria contro le pari età della Racing Catania Womens.

“Una partita - raccontano in una nota - molto combattuta ed agonistica per la posta in palio, che determinerà alla fine del torneo la vincitrice del campionato italiano under 15 femminile. Ne fanno parte due lametine doc, l’attaccante Giorgia Amatruda ed il portiere Decio Giulia che ha fatto oggi il suo esordio assoluto con la Segato Calcio. Mattatore della partita Cristiana Campolo fresca di convocazione nella rappresentativa regionale con tre goal di ottima fattura, ma va dato merito a tutto il collettivo guidato dei mister Feli Bova e Antonio Greco”. Prossima partita domenica 18 gennaio contro Melilli Woman a Siracusa per confermare quanto di buono fatto nella prima partita, seguita come sempre dai tanti genitori e tifosi.