Campionato regionale Karting Calabria-Basilicata, vittoria per i lametini Tullio e Salvatore Angotti

Lamezia Terme – Con la vittoria dei due piloti della scuderia Calabria Evolution Kart di Lamezia Terme, Tullio e Salvatore Angotti, padre e figlio, si è conclusa l'ultima gara di campionato regionale Karting Calabria-Basilicata nel circuito di Santa Domenica Talao. I due hanno conquistato primo e secondo posto nelle categorie KZN under 30 e KZ2 under 18. “Grande soddisfazione per questa scuderia - spiega il presidente Simone Antonio Gabriele - in quanto si portano a casa un altro trofeo regionale per un totale di due titoli regionali e due titoli italiani. Un ringraziamento per questa conclusione va a tutti i ragazzi che fanno parte della scuderia e agli sponsor che ci hanno sostenuto ed hanno creduto in noi”.

