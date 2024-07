Conclusa la seconda edizione del Torneo di Beach Waterpolo a Pizzo

Pizzo Calabro - "Ottima riuscita per la seconda edizione del Torneo di Beach Waterpolo che si è disputato ieri nel porticciolo di Pizzo Calabro. La manifestazione, organizzata dal settore pallanuoto FIN Calabria, insieme all’Arvalia Nuoto Lamezia e alla Cosenza Pallanuoto, ha visto la partecipazione delle categorie Ragazzi e Under 12 e ha regalato ai protagonisti una bellissima giornata all’insegna del divertimento e del sano agonismo" è quanto si legge in una nota.

"I nostri atleti – ha commentato mister Enzo Mirante, tecnico della Arvalia Nuoto Lamezia – hanno affrontato i loro avversari con grande determinazione, conquistando con la categoria Ragazzi una vittoria e una sconfitta. Pareggio e sconfitta, invece, per i più piccoli, che però si sono goduti una bella giornata di divertimento in mare. Ed era questo che contava per noi".

"A tutte le società protagoniste - informano - sono state consegnate le targhe di partecipazione dal responsabile del settore pallanuoto Fin Calabria Giovanni Gullo. Un plauso particolare va agli atleti della piscina comunale “Salvatore Giudice” di Lamezia Terme che hanno preso parte alla manifestazione: Gioele Perri e Daniel Lico, alla loro prima volta, Giuseppe Mazzarella, Felice Baratta, Agostino Viola, Gianfranco Rettura, Antonio Torcasio, Mirko Perri, Battista Bongiovanni, Gabriele Bernardini, Pasquale Chirumbolo, Giuseppe Graziano, Matteo Federico, Flavio Scerbo, Aurora Bernardini e Giovanni Mazzarella".