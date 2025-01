Eccellenza, la Vigor Lamezia campione d’inverno ospita il Castrovillari

Lamezia Terme – Seconda uscita casalinga consecutiva per la Vigor Lamezia, di nuovo in scena al “D’Ippolito” nell’anticipo della prima giornata di ritorno contro il Castrovillari, reduce dall’avvicendamento in panchina tra il dimissionario Alfonso Caruso e Alessandro Pellicori, arrivato dopo mesi alquanto turbolenti che han portato all'esodo di diversi punti fermi della rosa. Biancoverdi in campo da campioni d’inverno grazie al netto poker rifilato al San Luca domenica scorsa, coinciso con l’1-1 nello scontro d’alta classifica tra ReggioRavagnese e l’ormai ex capolista Digiesse PraiaTortora.

Un successo maturato grazie anche ai goal del fiore all’occhiello di questa sessione di mercato, Simone Fioretti, subito fondamentale con una doppietta che ha permesso all’attaccante di staccare Romano del Bocale, fermo a quota 9, e confermarsi re dei bomber di Eccellenza con 11 centri. Non si tratta, però, dell’unico rinforzo per il reparto avanzato biancoverde: annunciato, infatti, l’arrivo dal Modica di Francesco Vitelli, jolly dalla carriera divisa tra Eccellenza e Serie D, specializzato proprio in promozioni (l’ultima, la scorsa stagione, con l’Enna, mentre nella precedente con l'Akragas). In attesa di ritrovare il miglior Catania (comunque in netta ripresa e già decisivo a Cittanova), la verve di inizio stagione di Spanò (a secco da oltre due mesi) e, soprattutto, Franco Padin, le cui condizioni destano non poca preoccupazione, un importante acquisto per puntellare il quarto attacco del campionato con 26 reti, dietro Rossanese (32), PraiaTortora (29) e ReggioRavagnese (28). Discorso diverso, invece, nonostante l’emergenza delle ultime settimane, per la difesa, vero punto di forza del club di via Marconi con 6 goal subiti in 15 gare, aspetto fin qui determinante nell’ennesimo ribaltone in vetta, soprattutto in relazione ai numeri del Praia (ben 17, più di uno a partita). In settimana, infine, definiti anche due nuovi innesti nello staff tecnico: si tratta del prof. Domenico Garcea, nuovo preparatore atletico, e del match analyst Luca Vasta, tornato a Lamezia dopo le esperienze con Cosenza, Torino e a Coverciano.

Di seguito i convocati della Vigor Lamezia per la sfida del “D’Ippolito”. Problemi a centrocampo per mister Salerno, dove mancheranno Rodriguez, appiedato per un turno dal giudice sportivo, e Curcio. Ancora out Bernardi e Scalon.

Portieri

Diano, Iannì, Sicilia

Difensori

Amendola, Cerra, De Fazio, De Nisi, Morelli, Puccio, Ruano, Sicoli, Volpe

Centrocampisti

Ferrara, Silvagni, Trentinella

Attaccanti

Catania, Chirico, Condemi, Costanzo, Spanò, Fioretti, Vitelli

Arbitrerà l’incontro il sig. Mattia Evangelista di Treviglio, coadiuvato dagli assistenti Andrea Azzarà e Ivan Aliano di Reggio Calabria. Calcio d’inizio ore 14.30.

Francesco Sacco