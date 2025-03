Eccellenza, la Vigor Lamezia ospita la Paolana nel match clou della venticinquesima giornata

Lamezia Terme – Tutto pronto per il big match tra Vigor Lamezia e Paolana, domani di scena allo stadio “Guido D’Ippolito” per il venticinquesimo turno del campionato di Eccellenza. In campo, rispettivamente, prima e quarta in classifica, con i biancoverdi reduci dalla brillante rimonta a Soriano, autentica prova di forza che ha permesso ai ragazzi di mister Salerno non solo di archiviare con successo due trasferte consecutive tutto fuorché agevoli, ma anche di ritrovare quella vena realizzativa un po’ smarrita nelle ultime settimane. Il poker del “Primerano”, inoltre, ha portato a cinque gare la striscia positiva dei biancoverdi (due pari e tre vittorie), consolidando il netto vantaggio sulle inseguitrici, il tandem composto da ReggioRavagnese e Rossanese, ora distanti sette punti. Un margine certamente non indifferente a sei giornate dal termine, ragion per cui I tre punti potrebbero dare una bella spallata a un campionato incerto soprattutto per quanto riguarda la lotta in zona play-off, con ben cinque squadre racchiuse in appena quattro punti. In tal senso, altro match da tener d’occhio sarà quello tra Rossanese e Soriano, in particolare per la ReggioRavagnese, che potrebbe, eventualmente, sia accorciare sulla capolista sia staccare i rossoblu. I reggini dovranno però fare i conti con un Brancaleone ormai in netta ripresa, capace, negli ultimi due turni, di fermare i lametini ed espugnare il “Tarsitano” di Paola. Paolana che, dopo aver insidiato per un breve periodo la vetta, è scivolata in quarta posizione, seppur a un solo punto dal secondo posto, altro valido motivo per mantenere alta la concentrazione al cospetto di un avversario affatto disposto a recitare il ruolo da sparring partner e in cerca di riscatto dopo il passo falso casalingo con i reggini.

In vista di domani, indetta la giornata “Tutti Allo Stadio”, con abbonamenti e accrediti non validi. Di seguito i convocati del tecnico Rosario Salerno, il quale dovrà fare a meno di Condemi, Vitelli e Catania. Seconda convocazione consecutiva, invece, per il ritrovato Bernardi.

Portieri

Diano, Iannì, Sicilia

Difensori

Amendola, De Fazio, De Nisi, Lanciano, Morelli, Puccio, Ruano, Scalon, Sicoli, Volpe

Centrocampisti

Curcio, Cosenza, Ferrara, Rodriguez, Silvagni, Trentinella



Attaccanti

Bernardi, Chirico, Costanzo, Egyr, Fioretti, Lucia, Padin, Spanò

Arbitrerà l’incontro il sig. Gregorio Polistena di Soverato, coadiuvato dagli assistenti Luciano Fortino di Rossano e Domenico Paolo Moschella di Reggio Calabria. Calcio d’inizio ore 15.

Francesco Sacco