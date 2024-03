Eccellenza, la Vigor Lamezia supera 2-0 il Gioiosa e si porta momentaneamente a -3 dal Sambiase

Gioiosa Ionica - Successo per la Vigor Lamezia nell’anticipo della ventiquattresima giornata di Eccellenza contro il Gioiosa Jonica. Privi degli attaccanti più forma del momento, Spanò e Foderaro, i ragazzi di Danilo Fanello riescono a portare a casa tre punti fondamentali in ottica derby con il minimo sforzo, liquidando i padroni di casa grazie a un goal per tempo. Gara decisa da Rodriguez, al secondo sigillo in maglia biancoverde, e dal ritrovato Bernardi. Vigor momentaneamente a -3 dal Sambiase, impegnato domani nel match casalingo contro l’altro fanalino di coda Morrone.

Cronaca

Primo tempo

2’ Primo squillo Gioiosa con un destro di Ferrara sul fondo

7’ Catania cerca il gran goal in rovesciata, palla alta

11' Sventagliata di Mascaro per lo stacco in elevazione di Catania che colpisce male

13' Padroni di casa vicini al vantaggio con una stoccata improvvisa di Jessiman fermata dalla traversa

16' Vigor in vantaggio. Rimessa laterale in area allontanata, in qualche modo, da Commisso, la palla arriva a Rodiguez che controlla e trova il goal dell'1-0 con un preciso destro dal limite. Secondo centro in biancoverde per il play argentino

32' Calcio di punizione di Ferrara intercettato da Villella che per poco non beffa Columbro, palla in angolo

37' Imbucata di Rodriguez verso Catania, l’attaccante lascia a Villella il cui tiro-cross trova la respinta di piede di Commisso

40' Break di Paladini che si invola verso l'area biancoverde ma strozza troppo il suo sinistro

Secondo tempo

17' Gioiosa vicinissimo al pari. Khanfri scambia con Quintero e calcia a botta sicura trovando la provvidenziale chiusura di Mascaro, sulla ribattuta Quintero calcia alle stelle da posizione favorevole

25' Cross da destra per la testa di Ferrari che angola troppo la sua conclusione

32' Raddoppio Vigor. Fuga sulla destra di Bernardi che approfitta di un Gioiosa sbilanciato per entrare indisturbato in area e infilare Commisso in diagonale

36' Catania non riesce a trovare la porta su Commisso in uscita

Post Partita

Era importante vincere per avvicinarsi al derby nel migliore dei modi e così è stato. Il successo sul Gioiosa Jonica, liquidato per 2-0 al termine di una gara amministrata senza grossi problemi, ha consentito alla Vigor Lamezia di portare a casa la decima vittoria consecutiva, mantenendo fede a quella filosofia step by step più volte professata in casa biancoverde, ma soprattutto di mettere un po’ di pressione al Sambiase, ora distante tre lunghezze, seppur con una partita in meno.

Chiaramente soddisfatto, al termine dell’incontro, il tecnico dei lametini, Danilo Fanello: “Siamo partiti bene – afferma l’allenatore – e siamo riusciti a sbloccarla quasi subito, però sapevamo di affrontare una squadra organizzatissima, allenata da uno dei mister più quotati della categoria. Siamo stati bravi a saper soffrire quando il Gioiosa è venuto fuori e a chiuderla quando si è presentata l’occasione giusta. Di certo, però, sento di fare un plauso ai nostri avversari per il gioco espresso”. Archiviato il Gioiosa, ora occhi puntati sulla sfida di domani tra Sambiase e Morrone, ultimo atto prima dell’attesissimo derby d’alta classifica: “Al momento – prosegue Fanello – abbiamo ancora un po’ di adrenalina in circolo per questa vittoria, ottenuta su un campo difficile contro una squadra molto ostica. Da martedì, invece, inizieremo a pensare al Sambiase e a preparare la partita nel migliore dei modi, anche se, in vista di un impegno simile, penso che gli stimoli arriveranno da soli”.

GIOIOSA JONICA – VIGOR LAMEZIA 0-2

Marcatori: 16' Rodriguez, 32’st Bernardi

GIOIOSA JONICA: Commisso, Trichilo (40'st Cecere), Jessiman (6’st Khanfri 37’ Panuccio), Ferrara, Marulla, Paladini, Papaleo, Ientile (6’st Quintero), Tromba, Ferrari (47’st Angi),

Panetta. A disp. Bucchino, Loccicano, Cecere, Del Gaudio, Fazzolari.

All. Ferraro

VIGOR LAMEZIA: Columbro, De Fazio, Villella, Rodriguez, Mascaro, Scalone, Garcia (30'st Amendola), Lavrendi (40'st De Nisi), Catania (51’st Chirico), Verso (13'st Bernardi),

Silvagni (37’st Calomino). A disp. Gualtieri, Foderaro M., Lanciano, Domodossola.

All. Fanello

Arbitro: Granillo di Napoli

Assistenti: Moschella di Reggio Calabria e Pace di Crotone

Note: Angoli 4-3; Ammoniti: Panetta (G), Lavrendi (V), Scalon (V), Ferrari (G);

Rec. 3’ e 6’

Francesco Sacco