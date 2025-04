Eccellenza, la Vigor liquida il Cittanova 2-0 e saluta il ritorno in D davanti al proprio pubblico

Lamezia Terme – La Vigor Lamezia batte 2-0 il Cittanova e festeggia nel miglior modo possibile il ritorno in Serie D davanti al proprio pubblico. Succede tutto nel secondo tempo al “D’Ippolito”: biancoverdi in vantaggio al 47’ con un goal di rapina di Fioretti, di De Nisi, al 91’, il colpo di testa che fissa il risultato sul 2-0. Prosegue la festa al “D’Ippolito”.

Cronaca

Primo tempo

0’ Ampio turnover tra i biancoverdi. Prima del fischio d’ìnizio, pasillo de honor per la Vigor Lamezia ad opera dei calciatori del Cittanova

3’ Cross di Curcio per la testa di Trentinella, palla a lato

16’ Bernardi serve Padin che colpisce male davanti al portiere

26’ Altro assist di Bernardi per Fioretti che in spaccata colpisce debolmente, De Gaetano blocca

28’ Curcio cerca il sinistro a giro dalla distanza, palla alta

29’ Ci prova Condemi, De Gaetano blocca

44’ Bernardi strozza troppo la sua conclusione dal limite

46’ Condemi prova il tiro a giro ma non trova la porta

Secondo tempo

2’ Vigor in vantaggio. Cross da destra sporcato dalla difesa ospite, sul pallone si fionda Fioretti che ribadisce in rete da pochi passi

6’ De Gaetano si attarda nel rinvio e colpisce Fioretti che per poco non trova la doppietta in modo rocambolesco

7’ Cittanova pericoloso con un calcio di punizione di Condomitti deviato da Sicilia in tuffo

11’ Cross di Matacera respinto male da De Gaetano, palla raccolta da Rodriguez che trova sulla sua strada il muro ospite

17’ Colpo di testa di Novo sugli sviluppi di un calcio d’angolo, deviazione sul fondo

29’ Angolo di Raso per il tacco di Marino respinto dalla retroguardia biancoverde

35’ De Fazio trova sul secondo palo Fioretti il cui colpo di testa viene respinto da De Gaetano

43’ Sinistro al volo di De Fazio che sorvola la traversa complice la deviazione di un difensore

46’ Raddoppio Vigor. Corner di Trentinella e stacco vincente di De Nisi per il 2-0 biancoverde

49’ Ennesimo traversone di De Fazio per Spanò che manca il 3-0

VIGOR LAMEZIA – CITTANOVA 2-0

Marcatori: 2’st Fioretti, 46’st De Nisi

VIGOR LAMEZIA: Sicilia, Amendola, Matacera, Curcio (42’st Spanò), Ruano (33’st De Nisi), Scalon, Bernardi (9’st De Fazio), Rodriguez (27’st Ferrara), Fioretti, Condemi (9’st Padin), Trentinella

A disp. Diano, Chirico, Cosenza, Lanciano

All. Salerno

CITTANOVA: De Gaetano, Vottari, Novo, Ientile, Vitetta, Cuzzilla, Condomitti, Tedesco (25’st Rechichi), Marino, Napolitano (33’st Carna), Hadar (25’st Raso)

A disp. Spanò, Balint, Marin, Napoli, Galluccio

All. Crucitti

Arbitro: Carino di Paola

Assistenti: Cozza e Mascali di Paola

Note: Angoli 9-3; Ammoniti: Ruano (V), Rodriguez (V),

Rec. 2’ e 5’

Francesco Sacco