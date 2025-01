Eccellenza, la Vigor liquida il San Luca 4-0 e si laurea campione d’inverno

Lamezia Terme – Tutto facile per la Vigor Lamezia nel match casalingo contro il San Luca, valido per l’ultima giornata di andata del campionato di Eccellenza. Mattatore dell’incontro del “D’Ippolito” il neo acquisto Simone Fioretti, autore di una doppietta all’esordio in appena cinque minuti, tra il 19’ e il 24’ del primo tempo. Nella ripresa, la sfortunata autorete di Diop (58’) e Amendola (93’) completano il poker biancoverde. Complice il pari tra PraiaTortora e ReggioRavagnese, il successo consente ai ragazzi di Rosario Salerno di laurearsi campioni d’inverno.

Cronaca

Primo tempo

0’ Prima del calcio d’inizio, osservato un minuto di silenzio in memoria dell’ex calciatore e allenatore Aldo Agroppi. Ricordato anche Francesco Stella, grande tifoso biancoverde scomparso tragicamente venerdì in un incidente sul posto di lavoro.

19’ Vigor in vantaggio. Cross di Condemi verso Fioretti che di testa piazza il pallone sul palo opposto bagnando col goal il suo esordio in maglia biancoverde

24’ Raddoppio Vigor. Si rinnova l’asse Condemi-Fioretti con il centravanti bravo a infilare Martin ancora di testa. Doppietta all’esordio per l’attaccante.

29’ Fioretti sfiora la tripletta su assist di Silvagni, conclusione fuori d’un soffio

31’ Cross di De Fazio verso Catania che lascia scorrere per Fioretti, Martin intuisce e ferma tutto

40’ Catania ha sui piedi la palla del 3-1 ma calcia addosso al portiere in uscita

42’ Girata di De Nisi su cross di Silvagni, palla alta

46’ Ci prova Faye, conclusione fuori bersaglio

Secondo tempo

4’ De Fazio verso Fioretti che in scivolata manca l’impatto col pallone

5’ Catania cincischia troppo davanti al portiere e favorisce il recupero della difesa ospite

10’ Cross di Ferrara per Silvagni il cui tiro al volo si stampa sulla traversa

11’ Condemi cerca il tocco sotto su Martin in uscita, l’estremo difensore ospite riesce a deviare in angolo. Sugli sviluppi del corner, Ruano centra il palo in girata

13’ Vigor – San Luca 3-0. Punizione di Condemi che trova la sfortunata deviazione nella propria porta di Diop

30’ Il San Luca ci prova con un calcio di punizione di Allende fuori misura

32’ Sinistro di Gravila che non impensierisce Ianni

36’ Rodriguez decide di mettersi in proprio ma calcia alto da buona posizione

41’ Altra chance per Rodriguez su assist di Fioretti, medesimo risultato

45’ Amendola ha sul sinistro la palla del poker ma trova sulla sua strada il gran riflesso di Martin

48’ Poker Vigor. Il terzino biancoverde si riscatta tre minuti più tardi appoggiando in rete un preciso assist di Ferrara

Vigor Lamezia - San Luca 4-0

Marcatori: 19’e 24’ Fioretti, 13’st aut. Diop, 48’st Amendola

Vigor Lamezia: Ianni, Puccio, De Fazio, Curcio (2’st Ferrara), Ruano, De Nisi, Silvagni (24’st Chirico), Rodriguez, Fioretti (41’st Amendola), Condemi (24’st Trentinella), Catania (35’st Spanò)

A disp. Sicilia, Sicoli, Morelli, Costanzo

All. Salerno

San Luca: Martin, Catalani, Trabella, Bursett, Angiò, Diop, Porta (6’st Gavrila), Allende, Thiakane, Federici (37’st Giorgi), Faye

A disp. Pelle (06), Pelle (07), Rizzo, Giampaolo, Alvaro, Sarmineto

All. Lio

Arbitro: Ciacco di Cosenza

Assistenti: Codispoti di Catanzaro e Donato di Cosenza

Note: Angoli 5-4; Ammoniti: Faye (S), Ruano (V), Catania (V), Rodriguez (V)

Rec. 1’ e 4’

Spogliatoi

Buona la prima. Per la Vigor Lamezia, che ha iniziato il suo 2025 con un poker utile a chiudere in testa il girone d’andata, e per Simone Fioretti, nuovo bomber biancoverde autore di una doppietta all’esordio con cui inaugurare al meglio il suo ritorno a Lamezia e, dunque, l’anno solare della sua nuova squadra. Chiaramente soddisfatto, al termine dei novanta minuti, il tecnico dei lametini, Rosario Salerno, alla seconda vittoria consecutiva in due partite: “Sono molto contento di questo risultato – dichiara l’allenatore – perché si trattava di una partita in realtà abbastanza delicata. Nonostante la classifica, il San Luca non è affatto una squadra scarsa, non a caso, è reduce dalla finale di Coppa. Poi, credo che Tony Lio le abbia già dato una buona impronta, dunque sono convinto non avrà problemi a salvarsi o a disputare, nella peggiore delle ipotesi, i play-out. Siamo stati bravi a sfruttare immediatamente le situazioni di gioco create, poi il vantaggio ci ha dato tranquillità. Era importante sbloccare la partita, perché, alla lunga, sarebbe stato tutto più complicato”. Parole d’elogio anche per Fioretti, lanciato dal primo minuto assieme a Catania per un attacco pesante che ha subito dato i suoi frutti: “Al di là dei due goal, Fioretti ha fatto la sua parte partecipando a tutte le situazioni di gioco. Non è stato il classico centravanti visto a Soriano, quel terminale offensivo che aspettava la palla in area per poi cercare il goal. Qui, per giocare, bisogna lavorare, correre e darsi da fare su tutto il fronte d’attacco, e in tal senso sono abbastanza soddisfatto da quanto fatto vedere dai due attaccanti. Anche Catania sta lavorando molto bene e oggi, dopo essersi dedicato molto alla squadra, con un po’ di fortuna, avrebbe trovato anche il goal”. Aver ritrovato un buon Catania, oltre all’ottimo impatto di Fioretti, però, non pare esser sufficiente per l’allenatore, ancora in attesa di recuperare Bernardi e, soprattutto, Padin, le cui condizioni potrebbero rivelarsi decisive in ottica mercato: “Gli intoppi più importanti, in questo momento, riguardano Bernardi, che deve ancora risolvere il suo problema alla schiena, e Padin, alle prese con una lesione al flessore che, assieme alla società, stiamo continuando a monitorare. Se Franco dovesse recuperare, bene, altrimenti valuteremo come muoverci, perché una squadra che deve vincere il campionato – conclude – non può rimanere con due soli attaccanti”.

Francesco Sacco