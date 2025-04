Edizione poco fortunata per la Giovane Calabria al Torneo delle Regioni 2025. Solo l'Under 15 arriva ai quarti

Lamezia Terme - "E’ andata in archivio anche l’edizione 2025 del Torneo delle Regioni di calcio a undici, competizione, quest’anno tenutasi in Sicilia, tra i migliori giovani dei vari campionati regionali di Eccellenza e Promozione, nonché tra le più talentuose giovani giocatrici di ogni regione. La spedizione calabrese non è riuscita a ripetere, com’era piuttosto prevedibile, gli ottimi risultati della passata edizione, quando la maggiore delle tre rappresentative maschili si arrese solo in finale contro il Piemonte VdA. La nota lieta, comunque, è che per il nono anno consecutivo almeno una delle nostre quattro squadre è riuscita a raggiungere i quarti di finale. Ad aver tagliato tale minimo obiettivo stavolta è stata l’Under 15 maschile di mister Francesco Corosoniti. Ma andiamo a tracciare un consuntivo più dettagliato, non prima di aver ricordato che sono stati ben undici, complessivamente, i calciatori militanti in squadre lametine, o comunque dell’hinterland, convocati per il TdR 2025: ben sei sono tesserati del Sambiase, quattro della Vigor Lamezia ed uno dell’Atletico Maida, dove gioca in prestito dallo stesso Sambiase.

Iniziamo dall’Under 15 che ha esordito liquidando con un eloquente 4-0 i parigrado del Molise. Dei tre giovanissimi in forza al Sambiase, Pasquale Mastroianni ha giocato il primo tempo, Domenico Perri è subentrato al 21’ della ripresa, mentre Giuseppe Laugelli è rimasto in panchina. La seconda giornata del girone ha visto la più giovane delle rappresentative impattare a reti inviolate contro la Liguria. Anche stavolta solo Mastroianni è stato impiegato nell’undici di partenza. Nella terza ed ultima gara del raggruppamento, i ragazzi del selezionatore Corosoniti hanno pareggiato, ma stavolta per 1-1, al cospetto della Puglia. Tutti e tre i giovani giallorossi si sono accomodati, almeno inizialmente, in panca. I 5 punti raccolti hanno consentito all’Under 15 nostrana di qualificarsi ai quarti come terza migliore seconda di tutti i gironi. Nella prima sfida della fase ad eliminazione diretta, la giovane Calabria si è dovuta arrendere al Piemonte VdA. Andati al riposo in svantaggio, i calabresi hanno riequilibrato il punteggio con Costanso. Ma ad una decina di minuti dal termine, gli avversari si sono riportati avanti, per poi dilagare. 1-4 il risultato finale. “𝐴𝑖 𝑟𝑎𝑔𝑎𝑧𝑧𝑖 – ha commentato al termine della gara in questione Francesco Corosoniti - 𝑛𝑜𝑛 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑣𝑜 𝑐ℎ𝑖𝑒𝑑𝑒𝑟𝑒 𝑑𝑖 𝑝𝑖𝑢̀, avendo 𝑑𝑎𝑡𝑜 𝑡𝑢𝑡𝑡𝑜. 𝐼𝑙 𝑟𝑖𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙𝑒 𝑒̀ tato 𝑒𝑐𝑐𝑒𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑞𝑢anto 𝑣𝑖𝑠𝑡𝑜 𝑖𝑛 𝑐𝑎𝑚𝑝𝑜”. Anche in questi ultimi 90’ , giocati in quel di Letojanni, Laugelli non è stato impiegato. Mastroianni è uscito all’11’ della ripresa mentre Perri è subentrato al 28’ del secondo tempo.

Decisamente meno bene sono andate le cose per l’Under 17, di cui hanno fatto parte altri tre tesserati del Sambiase: Mattia Cullice, Antonio Esposito ed Angelo Vono. All’esordio, sul campo di Rosolini, i ragazzi di mister Roberto Mantuano sono stati piegati 5-3 dal Molise. Non impiegati Cullice ed Esposito. Vono è stato gettato nella mischia nei 10’ finali. Contro la Liguria non sono andati oltre il 2-2. Stavolta Cullice è stato schierato titolare tra i pali, Vono è entrato nella ripresa ed ha colpito una clamorosa traversa sul risultato di 1-2. Nella terza ed ultima gara del girone, giocata a Canicattini Bagni, l’Under 17 calabrese nulla ha potuto contro la quotata Puglia, impostasi 4-1. Cullice ed Esposito partiti titolari, Vono dalla panchina.

Appena un punto in tre giornate, con inevitabile mancata qualificazione ai quarti, pure per la maggiore delle spedizioni maschili. Dell’Under 19 calabrese hanno fatto parte Matteo Puccio, Christian Sicoli, Antonio Lucia e Aldo Costanzo della Vigor Lamezia, nonché Natale Caputo, di proprietà del Sambiase ma in prestito all’Atletico Maida. S’inizia con l’inattesa battuta di arresto (1-2) contro il Molise. Nell’undici di partenza Costanzo e Puccio. In panca, almeno inizialmente, i restanti tre. Un gol ed un punto per parte, in quel di Pozzallo, contro la Liguria nella seconda giornata. Ancora titolari solo Puccio e Costanzo. Quest’ultimo nell’occasione si è fatto parare un calcio di rigore. A questo punto, per passare il turno, contro i parigrado pugliesi occorreva vincere con tre gol di scarto e sperare, al contempo, in un risultato favorevole tra Liguria e Molise. Sul proprio campo è invece maturata un’altra sconfitta, seppur di stretta misura (0-1). Il selezionatore Graziano Nocera stavolta ha impiegato dal primo minuto Lucia, Caputo e Costanzo.

Soltanto due le partite giocate dalla Rappresentativa Femminile vista la mancata partecipazione del Molise. Di conseguenza girone iniziale a tre, con una formazione che a turno ha riposato. Dopo aver saltato proprio la prima giornata, le ragazze di mister Francesco Ramunno sono state superate dalle parigrado liguri. Per accedere ai quarti bisognava quindi battere la Puglia, e con due reti di scarto, nella gara valevole per la terza giornata del triangolare. Ma non si è andati oltre lo 0-0.

Fer.Gae.