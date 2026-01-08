Final Four di Coppa Italia a Lamezia, Icierre: "Città protagonista tra sport e partecipazione"

Lamezia Terme - "Regalo più bello per la Città di Lamezia Terme non ci poteva essere per il 2026. Le Final Four di Coppa Italia di Calcio a 5, organizzate dall’Icierre Lamezia, entrano di diritto nella storia della città e dello sport calabrese, rappresentando il primo grande evento ufficiale ospitato nella nuova struttura e un momento destinato a rimanere impresso nella memoria collettiva. Dopo oltre dieci anni di attesa, Lamezia Terme ha vissuto due giorni di sport, partecipazione ed emozioni autentiche, con la presenza di circa 2.000 persone tra pubblico e addetti ai lavori, culminati con una vittoria storica, mai raggiunta prima da una compagine lametina. Un successo che va ben oltre il risultato sportivo e che assume un valore simbolico enorme per una città che, nei momenti di maggiore difficoltà, sa ritrovarsi, unirsi e celebrare le proprie eccellenze" è quanto si legge in una nota Icierre Lamezia.

"Sul parquet, la finale è stata il manifesto perfetto di questo legame profondo con il territorio. Il capitano Vincenzo Villella, insieme ai suoi compagni di squadra – in gran parte lametini – ha guidato il gruppo con orgoglio, determinazione e senso di appartenenza, trascinando il pubblico presente in una gara intensa, combattuta ed emozionante. Una prestazione che ha acceso l’entusiasmo sugli spalti e che ha fatto sentire ogni spettatore parte integrante di un momento storico. La soddisfazione al termine della gara era palpabile: negli occhi dei giocatori, nello staff, nei tifosi e in tutta la comunità lametina, consapevoli di aver raggiunto un traguardo costruito con sacrificio, passione e amore per la propria città. Una vittoria che racconta di un progetto sportivo fondato sull’identità, sulla valorizzazione dei talenti locali e su un forte senso di appartenenza".

"Le Final Four non sono state soltanto una manifestazione sportiva, ma un evento fondativo, il punto di partenza di una nuova fase per la città e per lo sport a Lamezia Terme. Un debutto che ha dimostrato come la città sia pronta ad accogliere appuntamenti di rilievo, diventando punto di riferimento per l’intera regione grazie alla capacità organizzativa dimostrata. I giorni che hanno preceduto l’evento sono stati intensi e carichi di tensione, ma la riuscita della manifestazione è stata possibile grazie a un lavoro di squadra che ha coinvolto numerosi soggetti. Un ringraziamento va all’Amministrazione Comunale, alla Multiservizi SPA e alla LND Calabria, e a tutti coloro che, a vario titolo, hanno contribuito alla perfetta riuscita di una due giorni che segna un prima e un dopo nella storia sportiva della città. L’Icierre Lamezia è orgogliosa di aver scritto una pagina così importante, regalando ai propri tifosi e alla Città un traguardo unico: il primo grande evento, il primo titolo, la prima vera pagina di una nuova storia".