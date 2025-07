La lametina Ginevra Perri con Samuele Bianco Vice Campioni Italiani di Danze Caraibiche

Rimini - "Ginevra Perri è Vice Campionessa Italiana di Danze Caraibiche insieme a Samuele Bianco. Un traguardo emozionante per la coppia allenata da Domenico Gaudio e Stefania Pasini della Dancing Club. Un sogno che prende forma sul parquet dei Campionati Italiani FIDESM (federazione italiana danza e sport musicali). Si tratta dell'unica federazione di Danza riconosciuta dal Coni, con questo importante risultato hanno ottenuto l’accesso per merito alla categoria successiva, la classe B" è quanto si leggein una nota.

"La giovane coppia - informano - si è sfidata con numerose coppie provenienti da tutta Italia e ha raggiunto il secondo posto nella loro categoria, portando il nome della Calabria ai vertici della competizione. Un risultato che premia tanti sacrifici, prove, dedizione e un amore profondo per la danza. A guidarli in questo percorso straordinario sono stati i maestri Domenico Gaudio e Stefania Pasini della scuola Dancing Club, punto di riferimento per la formazione nelle danze caraibiche in Calabria. Questo importante traguardo - cocnlduono - è solo l’inizio di un cammino ricco di nuove sfide e successi. Complimenti a Ginevra e Samuele: la vostra determinazione è fonte di ispirazione. Il podio italiano oggi vi appartiene, il futuro è tutto da scrivere."