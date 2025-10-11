Il giovanissimo pilota lametino Ferdinando Torchia trionfa nel Campionato Iame Series Racing Formula Italy

Lamezia Terme - Tra i diversi piloti lametini che si stanno facendo valere in ambito nazionale, fa il suo ingresso una giovanissima promessa. Ferdinando Torchia, di appena 9 anni, ha infatti conquistato la vetta del Campionato Iame Series Racing Formula Italy - Categoria Under 10 - al termine di una stagione intensa e combattuta.

Il percorso verso la vittoria non è stato semplice: sei round distribuiti tra Lonato, Cremona e Franciacorta, tracciati noti per il loro alto livello competitivo, hanno messo alla prova il giovane lametino. In pista ha affrontato piloti provenienti da ogni parte del mondo, ma la sua lucidità e spirito di sacrificio lo hanno portato dritto sul gradino più alto del podio, coronando il suo sogno. Ogni vittoria ha una storia dietro, e quella di Ferdinando, iniziata all’età di tre anni, racconta di dedizione, chilometri macinati in pista, sveglie all’alba, week-end lontano da casa e tanto lavoro di squadra.

Per il successo del giovanissimo driver lametino, fondamentale anche l’appoggio del Team Tellone Motorsport e del coach driver Manuel Scognamiglio, che hanno creduto in lui fin dal primo giorno. Una squadra diventata una seconda famiglia per Ferdinando, pronta a guidarlo, sostenerlo e accompagnarlo nel suo cammino verso il successo. Prezioso, altresì, il sostegno garantito dagli sponsor Edil Service Talarico, T&T Porte, Lamezia Gas, Cupra Autoionà, Riva Restaurant, Vitale Sud Elettro Forniture e Torchia V.I.

La vittoria nel Campionato Iame Series Racing Formula Italy rappresenta un riconoscimento importante, reso ancora più straordinario dalla giovane età del pilota calabrese. A dimostrazione di come il talento, se coltivato con impegno e sacrificio, possa davvero portare lontano.

F.G.