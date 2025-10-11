L'Atletico Maida ospita l'Ardore. In Prima impegno esterno per la Promosport e casalingo per la Garibaldina. Al via la Seconda Categoria

Lamezia Terme – Nuovo week-end d’impegni per le compagini lametine, o comunque dell’hinterland, militanti in Promozione e Prima Categoria. A queste nell’occasione si aggiungeranno le cinque di Seconda, il cui torneo avrà inizio tra oggi e domani. Ma andiamo a vedere più nel dettaglio quelle che saranno le singole sfide in programma alle 15:30

Promozione

Quinta giornata nel girone B. Domani pomeriggio l’Atletico Maida dovrà vedersela contro il forte Ardore al “Rocco Riga”. Calendario che in questo avvio di stagione non sta certo dando una mano alla squadra del presidente Sgrò. Tolto l’Africo, al cospetto del quale non a caso sono stati raccolti gli unici tre punti che vantano in classifica, finora i giallorossi hanno dovuto incontrare, e lo faranno anche domani, alcune delle squadre più forti ed ambiziose del torneo. Non ci si aspettava, ad ogni modo, che contro Deliese, Polistena e Val Gallico potessero incassare, complessivamente, la bellezza, si fa per dire, di quattordici reti. L’Ardore, secondo, in condominio con Bovalinese e Taurianova, a tre incollature dalla capolista Deliese, dopo aver battuto Africo, Polistena e Val Gallico, domenica scorsa è incorso nel primo stop stagionale in casa del San Nicola Chiaravalle Soverato.

Contro una delle tre vice-capolista, mister Saladino dovrà fare ancora a meno degl’infortunati Romagnuolo, Nicolazzo e Gino Mastroianni. Quest’ultimo si è fermato nuovamente dopo ch’era rientrato nell’amichevole di giovedì scorso contro il Catanzaro Primavera, finita 2-2 con reti maidesi di Cocola e Martinez. In forte dubbio, per un problema muscolare, l’attaccante Giuseppe Persico. La squadra Under 19, anche quest’anno allenata da Tiziano Compiacente, è stata inserita nel girone D assieme a Promosport Lamezia (ammessa, assieme ad altre ventisei compagini, tra le non aventi diritto), Atletico San Lucido, Campora, Città di Amantea 1927, Davoli Academy, Real Montepaone, San Nicola Chiaravalle Soverato, Tiriolo 2023 e U.S. Girifalco. Campionato al via martedì 21 ottobre.

Prima Categoria

Terza giornata nel girone B. Tre gli anticipi odierni tra cui la sfida esterna che attende la Promosport, sul campo del Centro Universitario Sportivo di Arcavacata di Rende, opposta al Cus Unical Asd. I lametini sono ancora a punteggio pieno al pari di Silana e Garibaldina. Gli “universitari” hanno invece pareggiato 0-0 con il Le Castella per poi subire, domenica scorsa, una tennistica sconfitta in casa della forte Silana. In quel di Arcavacata mister Viterbo avrà tutti a disposizione, eccezion fatta per l’ancora infortunato Liparota. Ricordiamo che mercoledì prossimo i biancazzurri lametini sfideranno la Nuova A.D.A, al “Riga”, nel match valevole come andata del secondo turno di Coppa Calabria.

Una sola assenza, lo squalificato Darboe, anche tra le fila della Garibaldina che domani pomeriggio ospiterà al “Leo” il forte Scandale. Crotonesi che, dopo aver liquidato per 3-1 l’Academy Crotone all’esordio, lo scorso fine settimana hanno riposato.

Seconda Categoria

Nel raggruppamento B spicca, in questa prima giornata, l’anticipo odierno del “Pino Catania” tra Pianopoli e Raffaele Nicastro. Sempre oggi il Conflenti sarà di scena in casa del Citta di Aprigliano. Il Pianopoli giocherà sempre di sabato pomeriggio i propri match interni, il Nicastro lo farà, quantomeno per le prime due gare casalinghe, al “Rocco Riga” e con fischio d’inizio posticipato alle 18:00. Il Conflenti, invece, giocherà regolarmente la domenica pomeriggio al “Colosimo”.

Le tre compagini nostrane nelle ultime settimane hanno finito di completare le rispettive rose. Il Pianopoli lo ha fatto con le ulteriori conferme di Gabriele Muraca, Simone Maura, Luca Ferraiuolo, Francesco Cilurzo e Gianmarco Salerno, gli arrivi di Musa Bahoum, Giuseppe Scarpino, Mario De Fazio, Mohamed Lamin Sillah, Jacopo Molinaro, Andrea Gigliotti ed il ritorno di Dennis Conforto. In casa Raffaele Nicastro riconfermati anche i centrocampisti Antonio Giampà e Alessandro Vescio. Nelle ultime ore il sodalizio lametino ha inoltre ufficializzato gl’ingaggi del giovane difensore Pino Esposito Crialesi (classe 2006) e dell’esterno d’attacco classe 2001 Simone Cannella.

Il Conflenti nelle ultime settimane ha riconfermato il portiere classe 1985 Antonio Amendola, i classe 1993 Ernesto Rende e Andrea Villella, Angelo Cicco (’96), Daniele Marino, i 2004 Samuel Gagliardi, Pietro Esposito e Mirko Villella, i 2008 Matteo Villella e Sestino Stranges, nonché i 2006 Antonio Vennera e Antonio Rende.

Nel girone D oggi il Mac 3 farà il proprio esordo stagionale sul campo dei vibonesi del Francica. Domani l’Atletico Feroleto sarà invece di scena a Tiriolo. I neroverdi giocheranno di sabato pomeriggio i propri match casalinghi, i serrastrettesi la domenica al Comunale di Migliuso. Ma andiamo a vedere quali sono stati gli ultimi movimenti di mercato operati anche dalle due compagini dell’hinterland lametino del girone vibonese. Il Mac 3 ha ingaggiato l’esperto estremo difensore Roberto Raso. L’Atletico Feroleto ha ufficializzato il centrocampista classe 2006 Vincenzo De Sensi, il pari ruolo Matteo Navigante (2001) ed il terzino Andrea Dattilo.

Ferdinando Gaetano