Il pilota lametino Claudio Gullo alla Christmas Gravity Race di speed down a Settingiano

Settingiano - Si è svolta la kermesse sportiva Christmas Gravity Race di speed down a Settingiano, in località Iuvoli. Presenti i migliori specialisti dello speed down interregionale che si sono alternati alla guida delle vetture formula e a bordo dei go-kart lungo il tracciato designato per le prove.

Una festa dello sport per celebrare al meglio la chiusura della stagione agonistica e testare per l'ultima volta su strada in questo 2024 i mezzi da corsa in preparazione 2025. L'ospite d'onore della manifestazione è stato il lametino e pilota Ufficiale del Gruppo Caffo 1915 di Limbadi Claudio Gullo. Il Driver della Piana di Lamezia Terme, Testimonial del brand internazionale Vecchio Amaro del Capo da 18 stagioni per il motorsport italiano, europeo e mondiale, è stato accolto a Settingiano con affetto e stima dagli organizzatori insieme a tutti i presenti. Il Pluricampione Italiano di Karting ed Automobilismo nonché Primatista Mondiale di Motonautica Offshore 2024 ha avuto il piacere e l'onore di testare la vettura formula Greenmamba in versione 2024. Il Driver di Lamezia Terme è stato da poco nominato "Leggenda dello Sport Calabrese nel Mondo" dal Consiglio Regionale della Calabria.

A fine manifestazione la Speed down project di Settingiano ha festeggiato con un pranzo sociale il finale di stagione proiettando sullo schermo davanti ai presenti un video dedicato al lametino Gullo alla guida di molti mezzi diversi da corsa, infine il "Pupillo" di Pippo e Nuccio Caffo ha ricevuto un riconoscimento dal Presidente Francesco Rotella per il Primato Mondiale conquistato in questo 2024.