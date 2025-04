Il sanpietrese Maggisano vince il 6° Ecotrail delle Terre Salentine

Ruffano (Lecce) - "Si è svolta a Ruffano nel Salento il 6° Ecotrail delle Terre Salentine gara Nazionale di km 19 con dislivello 250m, valida anche come 3^tappa del Puglia Trail. Organizzata dal Gruppo Podistico Ruffano 2000 ha visto alla partenza ben 372 atleti sfidarsi nelle terre salentine" è quanto si legge in una nota.

"Partenza e arrivo dalla piazza e poi si va in un percorso con vari single track e sterrato, dove dopo il secondo km il sanpietrese Maggisano tesserato per la Asd Marathon Cosenza già si mette in evidenza a condurre la gara in prima posizione chiudendo in 1'15.58" precedendo Casciaro Luca (Asd Tre Casali) 1'19.24" e Giuliani Domenico (Run Card) 1'23.50". Maggisano a fine gara aggiunge: gara ben organizzata e contento di questa bella vittoria, che dedico alla mia famiglia che non sono potuti essere presente ma li sentivo là con me km dopo km".