L'Icierre Lamezia Under 20 perde la finale scudetto beach

Genova - Finale scudetto nuovamente sfortunata per l'Under 20 dell'Icierre Lamezia BS. Un anno fa i neroverdi si erano dovuti arrendere, tra le polemiche per una direzione di gara considerata poco oculata, ai locali della Farmae' Viareggio. Oggi pomeriggio, nel nuovissimo Beach Stadium di Genova, l'Icierre ha dovuto alzare bandiera bianca al cospetto di una Lazio che potendo contare, al contrario dei lametini, sulla formazione base, ha fatto valere il maggior tasso tecnico e di esperienza, imponendosi con un largo 4-1. Tra due compagini entrambe al secondo tentativo, sono dunque i biancazzurri a rifarsi della precedente finale persa (quella del 2021).

A livello di under 20 la stagione dell'Icierre, che in queste finali scudetto ha dovuto fare a meno di vere e proprie pedine portanti quali capitan Schirripa, Perri, Tutino, Persico e, tra i pali, Martino (tutti non liberati dai rispettivi club con i quali hanno gia' iniziato la preparazione come calcio a undici), resta comunque oltremodo positiva, anzi quasi irripetibile per certi versi. In bacheca, infatti, resta la storica Coppa Italia di categoria vinta, ai danni di Viareggio, lo scorso 7 luglio. Mattatore indiscusso della serata il laziale Alessandro Andriani, autore di una tripletta. La Lazio ha dominato la finale dal primo all’ultimo minuto grazie alla tripletta di Alessandro Andriani che ha fissato il punteggio sul momentaneo 3-0 gia' ad inizio del secondo tempo. Sempre nella frazione intermedia, Muraca ha accorciato le distanze prima che Festuccia non ripristinasse i tre gol di scarto. Nessuna rete nel terzo ed ultimo tempo di 12'.

LAZIO BS U20-ICIERRE LAMEZIA U20 4-1 (2-0; 2-1; 0-0)

LAZIO BS UNDER 20: Loru, Shalabi, Romano, Ferracuti, Giusti, Valentini, Festuccia, Selvadagi, Racaniello, Racaniello, Andriani, D’Agostino. Allenatore: Caretto

ICIERRE LAMEZIA UNDER 20: Muraca, Arzente, Diano, Mannarino, Sirianni, Cristaudo, Stranges, Carriqui Guerrero. Allenatore: Montesanti

ARBITRI: Contrafatto di Catania, Gosetto di Schio e Spezzati di Padova

RETI: 1' pt Andriani (L), 1' pt Andriani (L); 2' st Andriani (L), 3' st Muraca (IL), 9' st Festuccia (L)

Fer.Gae.