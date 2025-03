La Calabria si tinge di azzurro con la nazionale Under 19 impegnata nelle qualificazioni per il titolo Europeo

Catanzaro - Il sogno di poter bissare il titolo europeo Under 19 del 2023 passa per la Calabria. Tra Crotone, e Catanzaro, gli Azzurrini guidati da Alberto Bollini sono impegnati dallo scorso mercoledì 19 marzo fino a martedì 25 marzo nell'Elite Round di qualificazione alla fase finale della competizione, in programma in Romania dal 13 al 26 giugno.

Nello specifico nella giornata di oggi 22 marzo gli azzurrini stanno affrontando la Spagna a Catanzaro e il 25 marzo invece avranno come avversari i Francesi. Se per la Nazionale Under 19 è la prima volta a Crotone e Catanzaro, la Calabria è stato teatro nell’ultimo anno e mezzo di diversi eventi legati alle Nazionali: ottobre del 2023 il Round 1 di qualificazione all’Europeo Under 17 Femminile a Cosenza e la sfida di Elite League Under 20 tra Italia e Polonia a Catanzaro. A Cosenza, nell’aprile del 2024 si è tenuta Italia-Paesi Bassi, gara valida per le qualificazioni a Women’s Euro 2025. L’ultimo precedente a Crotone risale invece a un Italia-Portogallo Under 20 dell’ottobre 2018, terminato 2-1 per i portoghesi.