Reggio Calabria - "La Sicma Volley inizia la sua avventura nel campionato di serie D con una prova molto convincente. Trasferta in quel di Gallina a Reggio Calabria contro la Tavernese. Un tre a zero ottenuto con buona sicurezza dei propri mezzi" è quanto si legge in una nota.

"È evidente che l'inserimento delle ragazze arrivate in estate non può essere al top, infatti il primo set si è concluso ai vantaggi 26 a 24. Nel secondo e terzo, passata l'emozione dell'inizio di campionato, facendo intravedere ottime giocate la squadra del presidente Antonio Carchedi ha portato a casa una bella vittoria che da stimolo ad un ambiente euforico e concentrato per affrontare un campionato difficile e molto competitivo".