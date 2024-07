Lamezia, nasce centro per la promozione del tiro sportivo

Lamezia Terme – “Una nuova e importante realtà va ad arricchire l’offerta sportiva, didattico-formativa e promozionale nella Città di Lamezia Terme. Si tratta del ‘Centro Addestramento Tiro Sportivo Calabria SSD a RL’ una nuova realtà sportiva nella Città della Piana che sotto certi aspetti è unica nel centro-sud. Certificata da Sport & Salute ed Affiliata CSEN ed Opes ha come fine istituzionale la promozione del tiro sportivo con armi da fuoco e da lancio attraverso percorsi didattico-formativi per quelle persone, giovani e meno giovani, che vogliono affacciarsi al mondo del tiro sportivo sia per fini ludici che sportivi”. A farlo sapere è un Comunicato del CATSC (Tiro Sportivo).

La nota nello specificare le attività del centro sportivo prosegue, “l’attività istituzionale si svolge negli impianti sportivi di Contrada Montagnola, costituiti da alcuni campi di tiro per pistola e arco ed un campo di tiro Long Range per Carabina. Uno dei pochissimi centri esistenti in Italia, ed unico nel centro-sud, dotato di linee a 700 metri con bersagli elettronici che forniscono al tiratore, su un tablet, oltre al punto di impatto, una serie di parametri (Velocità, deviazione standard, dimensioni della rosata etc.) utilissimi ai fini del perfezionamento del tiro. Campi da tiro che avranno il loro battesimo al grande pubblico sabato 27 luglio 2024 quando in Contrada Montagnola gli specialisti potranno confrontarsi nella prima Prova di “Carabina Bench Rest 700 Yard” organizzata proprio dal “Centro Addestramento Tiro Sportivo Calabria” a partire dalle 10,30. Il Bench Rest è una particolare specialità di tiro a segno con carabine di altissima precisione, di calibri medio/piccoli, su bersagli posti a distanze di 100 – 200 – 300m in Europa mentre in America si arriva a distanze di 450 yard 600 e 900 yard pari a 411, 550 e 820 metri”.

“Due - continuano - sono le categorie in cui si suddivide il Bench Rest: Centerfire che comprende tutti quei calibri aventi l'innesco al centro del bossolo e il Rimfire che presenta l'innesco sul perimetro esterno del bossolo, e comprende, prevalentemente il calibro 22 LR (5,6 mm di diametro con il bossolo lungo 15 mm circa). In genere sono armi che vengono costruite o preparate su specifica richiesta del tiratore, tali da soddisfare le esigenze personali per il conseguimento della massima precisione, divenendo in pratica non più delle semplici armi ma dei veri e propri "strumenti da tiro" che sono capaci di produrre un solo foro sul bersaglio anche dopo più colpi esplosi. La precisione raggiunta da questo tipo di armi è dunque impressionante, tanto che non è infrequente vedere bersagli che all'apparenza presentano un unico foro, mentre in realtà nello stesso foro sono "passati" tutti e cinque i colpi che costituiscono una normale serie di gara. Una gara che si prospetta quindi spettacolare e sarà aperta a tutti gli specialisti ed appassionati del tiro a lunga distanza e, come detto, si svolgerà con il supporto di bersagli elettronici. Alla competizione sono ammessi anche i tiratori minorenni che abbiamo compiuto il 16° anno di età purché accompagnati da un genitore”.