"Lamezia schiaccia le barriere": conclusa la Volleyball Week 2026 con la Lucky Friends, Tycke Sport e TopVolley

Lamezia Terme - La Volleyball Week 2026 di Special Olympics fa tappa nel cuore della Calabria, trovando la sua massima espressione in una serata che ha celebrato lo sport come strumento definitivo di inclusione. A fare gli onori di casa non poteva che essere l’APS Lucky Friends, pilastro del movimento sportivo integrato sul territorio, che ha trasformato l'evento in una testimonianza vibrante di solidarietà e talento.

Una Sinergia Vincente

L’evento ha visto una straordinaria collaborazione tra la Lucky Friends, la Top Volley Lamezia e la Tycke Sport. Insieme, queste realtà hanno dato vita a una manifestazione di Sitting Volley capace di annullare ogni distanza fisica e sociale. Le immagini della serata raccontano di sorrisi, agonismo sano e traguardi condivisi, rendendo superfluo ogni commento tecnico: a vincere è stata la forza dell'integrazione.

L’Appello del Presidente Cortese: "Professionalità e Umiltà"

Non sono mancate le riflessioni profonde da parte del Presidente della Lucky Friends, Rosario Cortese, il quale ha ribadito con fermezza la necessità di un approccio rigoroso e scientifico nel mondo della disabilità. "La disabilità va trattata con i guanti bianchi," ha dichiarato Cortese. "Non bastano attestati ottenuti con facilità; per comunicare con questi ragazzi meravigliosi servono figure competenti, dotate di grande umiltà, studio costante e una formazione continua. Un passo falso oggi può avere conseguenze drastiche domani sulla vita di soggetti fragili". Il Direttore sportivo Lachimea ha poi sottolineato l'importanza di circondarsi di professionisti di alto profilo: tecnici federali, educatori plurilaureati e figure specializzate, capaci di garantire standard elevatissimi di supporto e crescita.

Oltre lo Sport: Inclusione senza Confini

La missione della Lucky Friends e della Tycke Sport grazie alla caparbietà di Cimino e Raso non si ferma alla sola disabilità. L'associazione ha recentemente aperto le proprie porte anche a giovani provenienti da altre nazioni, ragazzi con passati complessi che trovano nello sport un’opportunità di riscatto. L'obiettivo è chiaro: scoprire le loro capacità sportive e umane, allontanandoli da pregiudizi e dalle difficili cronache quotidiane.

Un Impegno Quotidiano

Se la Volleyball Week si è conclusa con l'augurio di ritrovarsi il prossimo anno, per la Lucky Friends e la Tycke Sport sfida non ha pause. Le palestre continuano a riempirsi ogni giorno di atleti e storie diverse, confermando che l'inclusione non è un evento isolato, ma una pratica quotidiana. Lamezia Terme si conferma così un laboratorio d'eccellenza dove lo sport non è solo competizione, ma il linguaggio universale per abbattere ogni muro.