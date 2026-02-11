Pioggia di medaglie per atleti lametini alle competizioni internazionali di danze latine

Lamezia Terme - Ancora una volta, l’accademia Lametina si è distinta in una delle competizioni di danze latine più importanti nel panorama, svoltasi a Roma il 7 e 8 febbraio: All Italy championships. Gli atleti, guidati dai maestri Luciano Iera e Rosaria Segreti, hanno ottenuto risultati straordinari. Tra i protagonisti della competizione, Davide Perri e Michela Scalercio hanno fatto incetta di primi posti. La coppia ha infatti conquistato la vetta del podio in ben quattro categorie: Under 19 Classe A, Under 16 Classe A, 16/18 Classe A e 16/18 Open, dimostrando un’ottima condizione e un'intesa perfetta in pista.

Anche Giovanni Torcasio e Maddalena Zaccone si sono fatti notare con prestazioni straordinarie. I due giovani talenti hanno vinto il primo posto nelle categorie 14/15 Classe A e 14/15 Open, mentre hanno ottenuto il secondo posto in Under 16 e Under 16 Open. Un risultato che riflette il loro impegno costante e la qualità della loro danza. Non sono mancati i successi per Nicola Ferlaino e Giandomenica Vaccaro. La coppia ha portato a casa il primo posto nella categoria Under 19 Open e il primo posto anche nella Under 21 Rising Star, mentre si è piazzata al secondo posto in 16/18 Classe A.

Vittorio Leone e Alessandra Tiano non sono stati da meno, regalando alla NADD Academy una vittoria in Under 25 Open e un secondo posto in Over 16, un segno della loro determinazione e abilità nelle competizioni di alto livello, pur essendo una coppia di nuovissima formazione.

Fabiola Scalercio, ha conquistato il primo posto nella categoria Over 16 Classe B e ha raggiunto le semifinali sia nell'Over 16 Unica che nel Solo Élite super Cup, dimostrando determinazione e costanza.

Nel frattempo, Antongiulio Nuzzo ha sfoderato una performance di alto livello, ottenendo il quarto posto nella Solo Élite super Cup e piazzandosi ai primi tre posti nel Solo Latin Under 16 un risultato che testimonia il suo straordinario talento e la sua dedizione quotidiana alla danza.

Chiara Santangelo, ha incantato la giuria con una serie di performance brillanti che le hanno permesso di salire sul gradino più alto del podio nella Solo Élite Super Cup, una competizione molto prestigiosa per il mondo del Solo Latin italiano.

Ottimo il risultato infine, per la coppia composta da Gigi Cantafio e Mariachiara de Fazio Romano, che conquistano uno splendido terzo posto nella over 16 e due ottime semifinali negli amatori open e rising star, con performance di grande energia ed eleganza. "Questi risultati - affermano in una nota - sono il frutto di un lavoro continuo e appassionato, che ha visto gli atleti della NADD Academy impegnarsi duramente sotto la guida dei maestri Luciano Iera e Rosaria Segreti. La scuola di danza di Lamezia Terme ha dimostrato ancora una volta di essere un punto di riferimento per il panorama della danza sportiva, non solo in Calabria, ma su tutto il territorio nazionale".