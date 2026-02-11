Ancora incendi a Soveria Mannelli, in fiamme magazzini

Soveria Mannelli - Un altro incendio ha interessato Soveria Mannelli dopo che le fiamme hanno distrutto tre esercizi commerciali nei giorni scorsi. Squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro, distaccamento di Lamezia Terme, sono state questa volta impegnate nella serata di ieri 10 febbraio per un incendio di magazzini.

Il rogo ha interessato alcuni locali adibiti a deposito di attrezzature agricole e materiale vario, realizzati con strutture in lamierato e ubicati in prossimità di abitazioni.

L’intervento dei Vigili del Fuoco ha consentito la completa estinzione delle fiamme, evitando la propagazione dell’incendio alle abitazioni limitrofe, nonché la messa in sicurezza di alcune bombole di GPL presenti all’interno dei magazzini e dell’intera area interessata dall’evento. Non si registrano danni a persone. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per gli adempimenti di competenza.