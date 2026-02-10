Aggredisce persone a caso per strada a Cosenza, Polizia sulle sue tracce

Cosenza - La polizia è sulle tracce di un cittadino straniero che nei giorni scorsi ha aggredito tre persone in due diverse zone di Cosenza. L'uomo, un nigeriano di 28 anni, è stato identificato dalle telecamere di sicurezza visionate dagli agenti della Questura dopo le aggressioni. Il ventottenne, già noto alle forze dell'ordine perché in passato ha dato evidenti segni di squilibro creando più volte il caos lungo il corso principale della città, venerdì scorso ha sferrato un pugno ad una 40enne che stava camminando su via Caloprese. L

a donna, stramazzata al suolo, sanguinante e dolorante, è stata soccorsa subito da alcuni commercianti della zona che hanno chiamato il 118 mentre il giovane si era già allontanato. Un'altra donna è stata aggredita fisicamente in via Medaglie d'Oro, nei pressi dell'autostazione, e sabato pomeriggio, nella stessa zona, in un momento di forte escandescenza, l'uomo ha aggredito un ragazzo di origine bengalese. I residenti della zona da tempo chiedono un maggiore controllo e telecamere di sicurezza.