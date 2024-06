Lamezia, torneo interregionale di pugilato il 22 giugno in città

Lamezia Terme - Presentato il torneo interregionale di pugilato. L'evento si svolgerà sabato 22 giugno su corso Giovanni Nicotera a Lamezia Terme e vedrà la partecipazione di alcune delle migliori scuole di boxe della Campania, Puglia, Calabria e Sicilia. La manifestazione è organizzata dalla scuola pugilistica lametina ASD Group 15. Durante la conferenza, tenuta in un ristorante di Falerna Marina, il Maestro Angelino Mascaro ha dichiarato: "Il torneo è ormai una tradizione consolidata. Avremo sul ring alcuni tra i migliori pugili del sud Italia e sarà un evento di grande rilevanza. Ci siamo preparati duramente e faremo del nostro meglio per portare in alto il nome di Lamezia". Cinque i lametini in gara: Giancarlo Paola, Antonio Perri, Filippo Rocca, Fortunato Gallo e Alessandro Pullia. Giancarlo Paola affronterà Samuele Orilia della Campania, Antonio Perri sfiderà Antonio Mogavero, anche lui proveniente dalla Campania, Filippo Rocca sarà opposto a Lentini, giovane pugile vibonese, Fortunato Gallo combatterà contro il siciliano Brascetta e infine Alessandro Pullia affronterà l'atleta siciliano Librato. In totale saranno disputati 13 match di altissimo livello tecnico.

